FOTO: Po pôrode sa vošla do dlane. Zázračná Vaneska pripravila svojim záchrancom krásne prekvapenie

Keď si lekári z Fakultnej nemocnice v Olomouci spomenú na prípad malej Vanesky, napadá im slovo zázrak. Po pôrode totiž vážila iba 395 gramov, čím sa stala vôbec najmenším bábätkom, ktoré olomouckí pôrodníci priviedli na svet. Aj keď existovalo obrovské riziko, že ju nezachránia, malá bojovníčka všetko rýchlo dobehla a spolu s rodičmi svojich záchrancov po čase opäť navštívila.

Strašidelné momenty

„ Cítila som sa úplne hrozne. Hovorili mi, že môže umrieť a že ju nebudú môcť zachrániť,“ zaspomínala si pre nemocnicu na momenty plné strachu mamička Jana, ktorú už počas tehotenstva lekári informovali o tom, že jej dcérka nerastie a je o celé dva týždne pozadu.

Hoci lekári verili, že to dievčatko doženie, na ďalšom vyšetrení to bolo už len horšie. „ Vzhľadom na to, že nebola plne funkčná placenta, existovalo veľké riziko, že bábätko môže zomrieť vnútromaternicovo. Zároveň sme vedeli, že hmotnosť Vanesky je taká nízka, že by bolo veľmi ťažké ju po pôrode zachrániť,“ vysvetľoval lekár Martin Wita.

Veľká ako dlaň

Spolu s celým tímom preto hľadal optimálnu stratégiu a načasovanie ukončenia tehotenstva, aby bábätko zostalo v brušku čo najdlhšie a mohli vyzrieť pľúca, no zároveň Vanesku neohrozili rizikom vnútromaternicového úmrtia. K pôrodu napokon pristúpili v 28. týždni, d va dni pred Štedrým dňom minulého roku. „Prvé dva týždne to bolo hrozné. Nemohla som si Vanesku ani chytiť, pretože bola zaintubovaná,“ zaspomínala si mamička.