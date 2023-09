Keď ako 18-ročná prišla o vlasy, pochopila svoju silu. Lea zvládla boj s rakovinou vďaka humoru a viere

Začali ju bolieť kríže, ona si preto myslela, že len prechladla. Lea Mária Jaššová to najskôr pripisovala tomu, že počas covidového lockdownu sa veľmi nepohybovala, no drobné bolesti sa začali rýchlo meniť na neutíchajúcu bolesť v spodnej časti krížov. K bolesti sa pridal opuch a vtedy pochopila, že pôjde o niečo vážnejšie.

Lea mala len 18 rokov, keď lekári nahlas vyslovili nemilosrdnú diagnózu – rakovinu. „Ako každé dospievajúce dievča som chcela byť pekná, mať veľa peňazí a chodiť na dovolenky. Keď prišla táto životná skúška, tak som pochopila, že najviac podstatné je zdravie,“ spomínala v Teleráne Lea, ktorá sa rozhodla so svojou cestou deliť na sociálnych sieťach. Ukázala, že nie je hanba odfotiť sa bez parochne alebo so slzami v očiach.

Riešila malichernosti

Ako Lea priznala, keď prvýkrát počula diagnózu, zrútila sa. Plakala mame v náručí a želala si, aby to bol len zlý sen. „Ja som nechápala, ako sa na onkológii niekto môže smiať,“ spomínala v podcaste Na Gauči s Nasklee Lea, ktorá mala chuť všetkým pacientom povedať, že by sa nemali smiať, ale mali by plakať.

Za deväť mesiacov liečby sa ale Lea stala jednou z nich a rýchlo pochopila, že práve humor jej dodáva stratenú silu. Žarty si začala nakoniec robiť aj z toho, ako bude vyzerať bez obočia či bez vlasov, hoci práve toho sa na začiatku najviac bála.

Silná aj bez vlasov

„Ten rok mi veľa vzal, ale aj dal. Ako zdravá slečna som mala problém s porovnávaním sa, s tým, ako vyzerám, ako sa obliekam, či všetko, čo robím, je ‚in‘, a či som ‚cool‘. V nemocnici ale máte veľa času premýšľať,“ priznala v rozhovore pre Blesk Lea. Pochopila, že dovtedy riešila iba povrchné veci a to dôležité jej unikalo pomedzi prsty. Najviac si to uvedomila, keď si ostrihala vlasy.

