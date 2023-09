Mama vyzýva rodičov pred začiatkom školy: Povedzte deťom, aby boli láskavé k spolužiakom, ktorí vyzerajú inak

Mama vyzvala rodičov, aby si našli chvíľku pohovoriť so svojimi deťmi.

Brittany Denisonová je mamou sedemročného chlapčeka, ktorý pred dvomi rokmi nastúpil po prvý raz do škôlky. Veľmi sa tešila, ale na druhej strane to sprevádzali aj strach a obavy. Malý Michael je totiž jeden z tisícok detí, ktoré nastúpili do školy medzi zdravé deti, sám však má špeciálne potreby.

Prosím, Bože

Vyzerá inak a je vo veku, keď si to začína uvedomovať. Súčasťou jeho života sú zvedavé pohľady a šuškanie. Michael má Treacher-Collinsov syndróm, zriedkavú genetickú poruchu, ktorá výrazne zdeformovala jeho tvár. Intelektom sa pritom vyrovná komukoľvek v triede.

„Prosím, Bože, zariaď, aby k nemu boli dobrí,“ začínala mama svoj príspevok na sociálnej sieti, pričom citovala Juliu Roberts z filmu Zázrak. Tá mala v divácky úspešnej snímke syna s rovnakou diagnózou a takto zneli jej slová, keď ho vyprevádzala do školy. Brittany sa vo svojom príspevku obracala na rodičov a ich deti, aby boli k deťom ako Michael, láskavé.

Zízate? Povedzte ahoj

„Rodičia, viete si nájsť chvíľku a pohovoriť si so svojimi deťmi ešte predtým, ako sa začne škola?“ pýta sa Brittany. „Povedzte im o tom, ako slová divný a desivý nahradiť výrazmi ako iný a výnimočný. Povedzte im, aby neboli len priateľskí, ale aby sa aj naozaj stali priateľmi. Nehovorte im, aby nezízali. Povedzte im, že ak už zízajú, tak je slušné aj povedať ahoj,“ vyzývala.

