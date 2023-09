Myslel si, že kamarát mu zomrie v aute. Hrdinovia Darina a Peter sa však objavili ako na zavolanie

Silno krvácal a strácal vedomie. Hoci život 32-ročného zraneného muža do vlastných rúk zobral kamarát a uháňal s ním do nemocnice, uvedomoval si, že sám to nezvládne. Vďaka rýchlej pomoci policajtov Dariny a Petra však záchrannú akciu dotiahol do šťastného konca.

„Hliadka Okresného dopravného inšpektorátu v Nitre v zložení práp. Mgr. Darina P. a stržm. Peter F. vykonávali kontrolu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v Ivanke pri Nitre pri odbočke na Mojmírovce, keď ich oslovil vodič okoloidúceho auta,“ informovala polícia na sociálnej sieti. Do nemocnice viezol svojho kamaráta, ktorý pre rezné zranenie už strácal vedomie.

Keďže išlo o minúty, v snahe získať pre kamaráta pomoc čo najrýchlejšie, oslovil policajnú hliadku. „A veruže dobre urobil,“ skonštatovali policajti. Silné krvácanie sa hliadke podarilo eliminovať škrtidlom. „Tridsaťdvaročného zraneného muža policajti následne ochladzovali studenou vodou a komunikovali s ním, aby nestratil vedomie,“ dodali.

Muža napokon spoločnými silami transportovali oproti prichádzajúcim záchranárom, ktorí si ho prevzali v obci Krškany a odviezli do nitrianskej nemocnice, kde ho aj hospitalizovali.