Státisícom Slovákov sa na účte zjavia peniaze navyše. Zistite, či tento mesiac potešia aj vás

September je mesiac, keď jeseň strieda zimu a ľudia s ním majú spojený najmä návrat detí do školských lavíc. Tento rok však prináša aj ďalšie zmeny, ktoré mnohí z nás pozitívne pocítia v našich peňaženkách - a niektoré sa viažu aj na spomínaný začiatok školského roka. Pozrite sa, komu v septembri cinkne viac peňazí na účte.

Rodičovský príspevok pre viacerých

Zatiaľ čo výška rodičovského príspevku sa zvyšovala o 60 eur mesačne už v auguste, až od septembra sa prišli ďalšie dôležité zmeny. Je totiž dostupný pre väčší okruh rodičov. Rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov by mali mať nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. „Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou novely zákona o rodičovskom príspevku,“ informoval portál Pravda.sk.

Vyššie platy

Desaťtisíce Slovákov sa dočkajú zlepšenie svojej životnej situácie. Zamestnancov štátnej verejnej správy a učiteľov totiž v septembri čaká druhé kolo zvyšovania platov. V rámci neho si o ľudia pracujúci pre štát alebo štátne organizácie prilepšia o 10%, pedagogickí a odborní zamestnanci sa dočkajú zvýšenia o 12%.

Foto: Ministerstvo financií SR

A ako pred dvomi týždňami oznámil minister obrany Martin Sklenár, v septembri sa potešia aj profesionálni vojaci. Ich mzdy sa totiž zvýšia o približne percent. Zvýšenie platov ministerstvo pokryje zo svojich zdrojov. Nebude teda na úkor iných rezortov.

Koniec nespravodlivosti

Od septembra sa končí nespravodlivosť. So začiatkom školského roka totiž začne platiť významné rozšírenie dotácie na stravu v školách, ktoré zahrnie deti, ktoré sitom doteraz neprešli. Nárok na dotáciu na obed dostanú ďalšie skupiny žiakov zo stredných a materských škôl.

Po novom sem budú patriť aj deti zo stredných škôl v prvých štyroch ročníkoch osemročného vzdelávacieho programu (osemročné gymnáziá, konzervatóriá) a deti prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu na strednej škole, ak boli prijaté z ôsmeho ročníka základnej školy (bilingválne gymnáziá). Rovnako ide aj o deti, ktoré si plnia povinné predprimárne vzdelávanie individuálnou formou v materskej škole (MŠ).