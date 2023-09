Viacdetné rodiny si finančne prilepšia: Bratislavská Rača im aj tento rok poskytne príspevok na dieťa

O príspevok na dieťa však treba požiadať do 30. septembra.

Bratislavská Rača aj tento rok poskytne príspevok pre viacdetné rodiny a rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom. O príspevok na dieťa, ktoré je staršie ako tri roky, však treba požiadať do 30. septembra. Pripomína to starosta Rače Michal Drotován na sociálnej sieti.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=776333367831311&set=a.246843254113661

Finančný príspevok môže rodina použiť na náklady spojené s navštevovaním základnej umeleckej školy, jazykovým vzdelávaním, záujmovou činnosťou či s účasťou na rôznych podujatiach. Rovnako tak na liečebné a rehabilitačné pobyty či špeciálne pomôcky pre dieťa so zdravotným znevýhodnením.

Príspevok na dieťa sa poskytuje rodine s najmenej tromi maloletými deťmi alebo s maloletým dieťaťom s ŤZP. Oprávnenou osobou v oboch prípadoch je zákonný zástupca dieťaťa, ktorý má rovnako ako maloleté dieťa trvalý pobyt v mestskej časti minimálne tri roky.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/michal.drotovan/photos/pb.100063639643349.-2207520000/4397241647000413/?type=3

Finančný príspevok poskytuje mestská časť v zmysle všeobecne záväzného nariadenia. Žiadosť môže oprávnená osoba podávať od 1. júna do 30. septembra. Žiadosti doručené po tejto lehote nie sú posudzované. Neúplné žiadosti sú automaticky vyradené. Píše TASR.