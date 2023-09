Dcérka Maria Cimarra oslávila prvé narodeniny: Takéto krásne vyznanie jej venoval hrdý otecko

Kubánsky herec Mario Cimarro je známy predovšetkým z telenoviel, pričom slovenskí diváci ho poznajú ako Juana zo seriálu Skrytá vášeň aj z tanečnej súťaže Let´s Dance. Po exotickom fešákovi pokukuje nejedna žena, jeho srdce však patrí jedinej - krásnej Slovenke Bronislave Gregušovej, s ktorou má malú dcérku. Tá nedávno oslávila svoje prvé narodeniny a hrdý otecko jej nezabudol venovať dojímavé vyznanie.

Svadbu by chcel v Benátkach

So snúbenicou sú spolu už vyše štyri roky. Schyľuje sa ku svadbe? „Svadba bude. Mojím snom vždy bolo, aby som si Broňu zobral v Benátkach,“ zamýšľa sa Mario. Tento plán však naráža na isté organizačné limity, keďže nie všetci z rodiny by sa mohli dostaviť.

Mario a Broňa spolu vychovávajú aj dcérku, ktorá sa narodila vlani. Herec odmieta akúkoľvek drakonickú výchovu. „Ako môžete byť prísnym otcom? Ona je ako malý anjel a ja pre ňu teraz vydávam smiešne zvuky. Všetko je pre ňu nové, objavuje svoje prsty, moje vlasy...“ usmieva sa hrdý tatino.

Prvé narodeniny

Dcérka Maria a Broni oslávila v týchto dňoch svoje prvé narodeniny a nechýbala ani oslava v kruhu najbližších. „Je šialené, že už je to rok, čo si sa narodila. Bolo to 365 dní prekvapení a krásnych chvíľ. Dnes chceme osláviť, že si zdravé, zvedavé a milujúce bábätko, ktoré zbožňujeme. Trvalé šťastie prišlo do tohto domu v deň, ako je dnešný!,“ napísal na svojom profile na sociálnej sieti Mario.

Zároveň dodal, že dcérka je veľmi malá, ale dúfa, že keď vyrastie, bude si môcť prečítať túto správu a pocítiť lásku, ktorú k nej otec s mamou chovajú. „Si pýchou tejto rodiny Bree! Príležitosť vidieť ťa rásť počas tohto prvého roka bola tá najkrajšia vec, aká sa mi kedy stala,“ venoval svojej dcérke dojímavé vyznanie hrdý otecko.