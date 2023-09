Prevencia je dôležitá a to v každom veku. Kraj bude očkovať proti HPV vírusu, prísť môže každý

Bratislavský samosprávny kraj bude po šiestykrát očkovať proti HPV vírusu, čím sa snaží prispieť k prevencii onkologických ochorení i poukázať na potrebu prevencie a vakcinácie. Očkovať bude 8. septembra v zdravotnom stredisku na Rovniankovej ulici v Petržalke. Zaočkuje nielen záujemcov o prvé dávky, ale aj tých, ktorí sa prídu preočkovať. Odporúča však vopred sa zaregistrovať. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Lucia Forman.

„Prevencia je veľmi dôležitá a to v každom veku. Často býva lacnejšia ako následná liečba. Rovnako s prevenciou súvisí aj osveta. Stále prevláda tendencia, že je to tabu. Nie je to však správna cesta. Preto robíme túto osvetu a zdôrazňujeme, aký význam má v prípade zdravia prevencia a očkovanie,“ skonštatoval predseda kraja Juraj Droba.

Ľudský papilomavírus (HPV) môže spôsobiť rakovinu u oboch pohlaví. Okrem rakoviny krčka maternice sú to aj iné nádory, rakovina vagíny, penisu alebo konečníka. Napríklad na rakovinu krčka maternice zomiera na Slovensku viac ako 200 žien ročne.

Očkovacia schéma je pre deti do 15 rokov dvojdávková a trojdávková pre starších ako 15 rokov. Očkovanie proti HPV je bezplatné, teda hradené zo zdravotného poistenia pre všetky 12-ročné deti. Staršie deti môžu využiť benefit zdravotných poisťovní, ktoré im preplatia spätne časť ceny vakcíny. Dospelí vakcínu uhrádzajú v plnej výške.

Kraj bude očkovať od 13:00. Prevencia a osveta je súčasťou schválenej stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti na území kraja na najbližšie roky.