Lásky zo Superstar, ktoré odvial čas. Spomeniete si na tieto dvojice, ktoré kedysi tvorili zamilované páry?

Súťaž Superstar dáva amatérskym spevákom rôzneho veku možnosť stať sa skutočnou hviezdou. Na konkurzy prichádzajú tisíce ľudí a nemožno sa preto čudovať veľkej rivalite medzi súťažiacimi. Napriek tomu nervozita a občasná úzkosť môže urobiť svoje a súťažiaci tak, odlúčení od svojej rodiny a priateľov, hľadajú útechu medzi svojimi súpermi. Alebo aj moderátormi. Zaspomínajte si s nami na známe tváre zo Superstar, ktoré spolu tvorili páry.

5. Adela Vinczeová a Tomáš Bezdeda

Známa moderátorka, svojho času ešte Adela Banášová, tvorila pár so spevákom Tomášom Bezdedom niekoľko rokov. Dvojica sa do seba zamilovala pred takmer 20 rokmi počas speváckej šou Slovensko hľadá Superstar, kde medzi nimi po jednej afterparty preskočila iskra. Adela neskôr vysvetlila, že sa do o päť rokov mladšieho Žilinčana zaľúbila pre jeho spontánnosť, prirodzenosť a láskavosť.

„Zajačik nezajačik, keď sa raz zamiluješ, tieto veci neriešiš. Je to v niečom inom. Veď polovica národa ho má rada pre niečo, čo z neho vyžaruje. A tým, že ja som s ním bola v bližšom kontakte, tak ma to zasiahlo o čosi viac. Zrejme aj ja som ho zasiahla niečím. Nemyslím si, že mať rád tohto človeka je niečo zvláštne,“ hovorila otvorene pre denník Korzár. Dnes je ich vzťah už minulosťou. Adela sa vydala za moderátora Viktora Vinczeho a aj Tomáš je šťastne ženatý so svojou Ivanou, ktorá mu nedávno porodila syna Jakuba.

Adela Banášová a Tomáš Bezdeda. Foto: TASR - Jozef Ďurník

4. Monika Bagárová a Ben Cristovao

Českí speváci boli obaja spočiatku len priatelia, no sympatie si prejavovali už počas speváckej súťaže, prvej série česko-slovenskej verzie Superstar v roku 2009. Svoju lásku však priznali až po skončení šou a odvtedy nejaký čas tvorili pár.

V roku 2011 potom naspievali spoločnú pieseň s názvom "Chcem". O rok neskôr speváčka prostredníctvom sociálnych sietí fanúšikom oznámila, že sa s Benom rozchádzajú. V súčasnosti už obaja žijú svoje vlastné životy, Monika má dcérku Rumiu so zápasníkom MMA Makhmudom Muradovom.

Článok pokračuje na ďalšej strane: