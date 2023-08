Ku káve vám pribalia aj poriadnu dávku lásky. Podnik na Považí dala zdravotne znevýhodneným zmysel života

„Veľakrát zaznieva argument, že spoločnosť nie je na niečo pripravená. Lenže spoločnosť nepripravíme tak, že budeme dokola rozprávať, že niečo je normálne, jednoducho musíme ľuďom umožniť to zažiť,“ hovoria zakladatelia trenčianskej kaviarne Na ceste, ktorá je však trochu iná, než tie ostatné. Obslúžia vás v nej totiž ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí vám k chutnému občerstveniu pribalia aj poriadnu dávku úsmevu a lásky.

Každý z nás je na ceste

„My ako DSS Adamovské Kochanovce sme od roku 2014 v projekte deinštitucionalizácie. Je to národný projekt o zmene postoja k ľuďom so zdravotným postihnutím. Mali by mať rovnaký život ako všetci ostatní, čiže majú mať priestor na voľnočasové aktivity, ale aj možnosti zamestnať sa,“ začína v rozhovore pre Trenčiansky Štandard rozprávať Janka Pondušová, riaditeľka Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/124591911518024/photos/pb.100046931514652.-2207520000/619832075327336/?type=3

V rámci projektu absolvovali s klientmi školenia, na ktorých videli, že aj aj ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím dokážu pracovať, resp. robiť konkrétne činnosti s určitou podporou. „V Bratislave takáto chránená dielňa, práve kaviareň, funguje už dávno. Naši klienti si tam zažili pracovný deň," pokračuje Janka a dodáva, že klienti, ktorých poznali ako ľudí odkázaných na pomoc iných, ich zrazu obsluhovali. „Zostali sme na nich pozerať s otvorenými ústami," hovorí. A to bol už len krok na ceste k otvoreniu vlastnej prevádzky.

Fungujú už šesť rokov

Kaviareň Na ceste napokon vznikla v roku 2017 a jej názov nie je odvodený len od jej polohy na ceste na Trenčiansky hrad, ale vyjadruje aj určitú symboliku. „Každý náš zamestnanec, ako aj každý náš hosť, každý z nás je na ceste, tej svojej, osobnej, životnej,“ uvádzajú na webovej stránke chránenej dielne, ktorá dnes dáva prácu štyrom mladým ľuďom so zdravotným postihnutím.

