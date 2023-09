Keď už nie si pekná, zaujmi inak, hovorili jej rodičia. Táni Pauhofovej ukázal skutočnú lásku jej dedko Jozef

Myslela si, že bez úspechu nebude milovaná. Táňa Pauhofová je talentovaná žena s charizmou, ktorú jej mnohí závidia a len málokto by povedal, že svoje sebavedomie si musí pracne budovať. „Stále sa však za dokonale sebavedomého človeka nepovažujem,“ povedala pre Korzár jedna z našich najúspešnejších herečiek, ktorá bola vychovávaná prísnou rukou. Kým jej mama neodpustila ani jedinú chybu a zlyhanie, skutočný zmysel lásky jej ukázal až jej starý otec Jozef, o ktorého sa starala až do konca jeho života.

Rodičia ju nepovažovali za peknú

Deti jej na ihrisku nadávali do mrkvy a ani doma to nemala jednoduché. „Ja som bola, bohužiaľ, veľmi nepekné dieťa. Vlastne som sa nepáčila ani svojim rodičom, ale mali ma radi, čo je od nich veľmi pekné. Síce sa hovorí, že pre rodiča je jeho dieťa najkrajšie na svete, tak u nás to tak nebolo, ale asi to pomohlo tomu, že mi ocko stále hovoril, že keď už nie som pekná, tak mám popremýšľať o tom, čím iným môžem zaujať,“ priznala pre Korzár Táňa Pauhofová. Narodila sa vzdelaným rodičom, intelektuálom, ktorí chceli, aby ich deti v živote dokázali to najlepšie.

Úspechu sa u nich doma nepripisoval žiadny význam, úspech sa automaticky predpokladal. Táňa musela chodiť na všetky chemické a matematické olympiády, preteky v atletike, musela sa učiť jazyky, karate aj recitovať. Výchovu od prísnej mamy, docentky ekonómie, neskôr opísala ako vojenský dril. Keď sa jej v rozhovore pre iDNES.cz pýtali, či neúspech znamenal bitku, odpovedala úprimne: „Tak vám odpoviem, že som bola vedená prísnou rukou a do detailov to nie je potrebné rozoberať.“

Ušla do Ameriky

„Bola som vychovávaná tak, že nič nie je také dobré, aby to nemohlo byť ešte lepšie. A to je dvojsečná zbraň. To potom človek len veľmi ťažko nájde sebauspokojenie,“ priznala Táňa. Aj jej mama Iveta v rozhovore pre Život uznala, že deťom nikdy nič neodpustila.

„Dokonca raz, keď som prišla domov, ma čakal na dverách transparent s nápisom ‚Arbeit macht frei‘. Dnes si uvedomujem, že som deťom možno mohla dať menej po ušiach alebo zadku,“ uviedla Iveta Pauhofová, ktorej prísna výchova Táňu donútila až k tomu, že odišla do Ameriky.

