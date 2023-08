FOTO: Už si príliš stará, vraveli jej. Dnes má 102 rokov a aktívnejšiu inštruktorku plávania nájdete ťažko

Celým srdcom plavkyňa. Presne týmito slovami opisujú Peggy Konzackovú, ktorá svoju celoživotnú vášeň dlhé roky odovzdáva aj detičkám ako certifikovaná učiteľka plávania. Na tom by pravdepodobne nebolo nič zvláštne, pôsobivé ale je, že nedávno oslávila 102. narodeniny. A spomaliť rozhodne neplánuje.

Robí ju to šťastnou

Čiperná inštruktorka z amerického Oregonu to prezradila pre portál People. „ Toto ma robí šťastnou,“ hovorí matka dvoch detí, ktorá sa v mladosti vyučila za kaderníčku. Po celý život však milovala plávanie a keď sa dozvedela, že inštruktor v tamojšom plaveckom štadióne potrebuje náhradníka, neváhala ani minútu.

V tom čase mala 46 rokov a z každej strany počúvala, že na plavecké tréningy je príliš stará. Svojho sna sa však nevzdala a dnes jej nejeden rodič v meste Roseburg vďačí za to, že práve z ich potomka urobila plavca. „ Som rada, že môžem pracovať s deťmi a bábätkami. A užívam si vzťah, ktorý mám s rodičmi,“ vraví. Za uplynulých päť dekád jej rukami prešlo niekoľko generácií.

Nič by nemenila

„ Na svojom živote by som nič nemenila. Nechcem byť len doma a nič nerobiť,“ hovorí Peggy. V bazéne stretnete ešte aj počas troch dní v týždni, ktoré práve neučí. „ V mojom veku sa odo mňa čaká istá lenivosť, ale lenivá nie som. Z aplávam si alebo sa učím a idem domov, cítim sa dobre a som pripravená na zvyšok dňa,“ pokračuje Peggy .