Niektoré rodiny si prilepšia aj o 470 eur. Zmeny začínajú platiť, zistite, či sa týkajú aj vás

Slováci, nezabudnite! Po tom, čo sa od augusta zvyšovala výška dôležitého rodičovského príspevku až o 60 eur mesačne, od septembra sa treba pripraviť na ďalšie zmeny. Bude totiž dostupný pre väčší okruh rodičov.

Koho sa to týka?

Ako informuje Pravda, rodičia detí vo veku od troch do šiestich rokov budú mať nárok na predĺžené poskytovanie rodičovského príspevku. „Platí to v prípadoch, ak ich dieťa neprijali do spádovej materskej školy z kapacitných dôvodov. Opatrenie je súčasťou novely zákona o rodičovskom príspevku,“ píše portál.

Platnosť je na školský rok, teda od 1. septembra do 31. augusta školského roka. Zaniká prijatím dieťaťa do inej materskej školy alebo nástupom dieťaťa na povinné predprimárne vzdelávanie. „Rodič má povinnosť oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní, že jeho dieťa bolo prijaté do materskej školy zriadenej územnou samosprávou,“ upozornilo ministerstvo práce.

Výška príspevku

A aká je suma poskytovaného príspevku? Ak sa oprávnenej osobe neposkytovalo materské na dieťa, na ktoré si uplatnila nárok na rodičovský príspevok, ide o sumu 345,20 eura mesačne. Pokiaľ sa rodičovi poskytovalo materské, príspevok činí 473,30 eura každý mesiac. Rezort práce upozornil, že keďže sa rodičovský príspevok vypláca mesačne pozadu, prvé zvýšené sumy tohto príspevku poberatelia dostanú na svoj účet v septembri za mesiac august.

Nárok na rodičovský príspevok si uplatňuje oprávnená osoba podaním písomnej žiadosti alebo žiadosti podanej elektronickými prostriedkami a podpísanej zaručeným elektronickým podpisom, ktorú podáva oprávnená osoba na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu (týka sa len cudzincov).