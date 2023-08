Muža vo vlaku zasypala železná ruda a hrozilo, že sa udusí. Matúš s Róbertom dobehli v poslednej chvíli

Ležal zasypaný železnou rudou v jednom z nákladných vozňov a bojoval s časom. Život 27-ročného muža do vlastných rúk zobrali až policajti Matúš s Róbertom, ktorí neváhali a spolu so zamestnancom Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) dotiahli záchrannú akciu do šťastného konca.

Hrozilo mu, že sa udusí

„Naši kolegovia z oddelenia železničnej polície v Trebišove npráp. Matúš Handura a ppráp. Róbert Szűcs prijali telefonické oznámenie, že v stanici Kuzmice je odstavený nákladný vlak naložený prachovou železnou rudou, do ktorého mala pri jeho odchode zo stanice Michaľany naskočiť osoba,“ informovali muži zákona na sociálnej sieti o prípade, ktorý by bez rýchlej reakcie skončil obrovskou tragédiou.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=690397333130351&set=a.559903102846442

Po príchode na miesto preto bez váhania začali s prehľadávaním nákladných vozňov, ktorých náklad sa mohol každú chvíľu prepadnúť. „Hrozilo nebezpečenstvo prepadnutia či zasypania osoby a jej následného udusenia,“ skonštatovala polícia.

Záchrana sa podarila

Po chvíli v jednom z vozňov skutočne spozorovali čiastočne zasypanú osobu, ktorá ležala tvárou v rude. „Osoba sa nehýbala a nereagovala,“ pokračovali policajti. Na pomoc okamžite privolali hasičov, záchrannú zdravotnú službu a zároveň požiadali zamestnanca ŽSR o vyskratovanie elektrického vedenia nad vozňom.

V momente, keď im to situácia dovolila, Matúš s Róbertom spoločne so zamestnancom ŽSR začali uvoľňovať dvere vozňa a lopatami urýchlene odsypávať železnú rudu. „Po vytiahnutí osoby jej poskytli prvú pomoc a následne ju odovzdali do starostlivosti zamestnancom rýchlej zdravotnej služby. Dvadsaťsedemročného muža sa po viacdňovej hospitalizácii podarilo zachrániť," dodali hrdinovia.