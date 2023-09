Po pôrode jej povedali, že jej syn zomrel, pritom ho uniesli. VIDEO zo stretnutia po 42 rokoch trhá srdce

Pred 42 rokmi nemocniční pracovníci vzali čerstvo narodeného syna Maríe Gonzálezovej z jej ramien a odvliekli ho preč. Keď sa vrátili, povedali jej, že chlapček zomrel. „Keď požiadala o moje telo, povedali jej, že ho zlikvidovali,“ povedal vo videu na TikToku Jimmy Thyden, ktorý v skutočnosti nezomrel.

V deň jeho narodenia ho v nemocnici odovzdali obchodníkom s deťmi, ktorí ho predali do Spojených štátov - tak ako tisíce ďalších detí z Čile počas 17-ročnej diktatúry. Jimmy Thyden po 42 rokoch vyhľadal svoju biologickú matku a video z ich prvého stretnutia dojíma celý svet. To, čo na prvý pohľad vyzerá ako obyčajný pozdrav medzi matkou a synom, sa premení na niečo oveľa silnejšie.

Vyplakala oceán sĺz

„Ahoj, mami,“ povedal Jimmy držiac v rukách kyticu kvetov, keď po desaťročiach konečne uvidel svoju biologickú mamu. „Veľmi ťa ľúbim,“ povedal svojej matke v španielčine, keď ju silno objal. „Ako niekoho objímete, keď by ste chceli do objatia vložiť celých 42 rokov?“ pýtal sa Jimmy, ktorý sa prvýkrát mohol porozprávať so svojou mamou.

„Synček, ani nevieš, koľko som sa za tebou naplakala. Vyplakala som oceán sĺz,“ prezradila jeho mama María. „Koľko nocí som prebdela a modlila sa, aby mi Boh dovolil žiť dosť dlho na to, aby som zistila, čo sa ti stalo,“ vysvetlila synovi mama, ktorá netušila, či jej syn v skutočnosti zomrel, alebo nie.

Deti kradli chudobným matkám

