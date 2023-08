Pečené buchty mäkké ako obláčik. Karin Haydu hovorí, že toto je najlepší recept, aký kedy vyskúšala

Do varenia ju rodičia nikdy nenútili, no už ako dieťa sa rada hrala na kuchárku a čašníčku. Obľúbená herečka Karin Haydu sa do varenia doma zapájať nemohla, no keďže milovala sladké, jedného dňa sa rozhodla, že všetkých prekvapí. „Milujem sladké, a tak keď som mala 10 rokov, ušla som z družiny a podľa babkinho receptu som upiekla bábovku,“ prezradila pre Varechu herečka, ktorá sladké miluje dodnes. Rada pečie aj buchty, na ktoré prezradila svoj recept.

Herečka prezradila, že miluje klasickú kuchyňu, od kuracieho perkeltu, sviečkovú až cez parené buchty a dukátové buchtičky. Nezavďačili by ste sa jej ale žemľovkou, ani ryžovým nákypom.

O recepty, ktoré miluje, sa rada podelí aj so svojimi fanúšikmi a na sociálnych sieťach sa podelila aj o recept na pečené buchty. „Milujem sladké a toto je najlepší recept na buchty, aký som kedy vyskúšala,“ odkázala na Instagrame herečka.

Pečené buchty Karin Haydu:

Recept pokračuje na ďalšej strane: