Za to, že je potetovaný od hlavy po päty, vraj nie je dobrý otec. Pre všetkých neprajníkov má krásny odkaz

Hovoria o ňom, že je hrozným otcom len preto, že má potetované celé telo. Richard Huff, 51-ročný otecko z Kalifornie, denne dostáva na internete množstvo neprajných správ. Mnohí ľudia totiž nechápu, ako môže byť človek s viac ako 200 tetovaniami dobrý manžel, či otec a nazývajú ho „monštrom“. Richard je pritom sedemnásobným otcom a jeho rodina preňho znamená všetko. Manželka aj deti majú na jeho tetovania jasný názor.

Chce pokračovať

Už v sedemnástich rokoch okúsil čaro tetovaní, a to, čo pôsobilo nevinne, sa rýchlo premenilo na závislosť. Sám Richard tvrdí, že nemôže s tetovaniami prestať - telo začal pokrývať obrazcami od chodidiel až po hlavu. „Premenilo sa to na závislosť - začal som nohami a dostal som sa až na úplný vrchol,“ opisuje pre portál Truly Richard. Na svojom tele má aj mená svojich detí, či vytetované pery svojej dcéry.

„V najbližších rokoch chcem byť v tetovaniach pokrytý úplne. Neviem, či je to práve bolesť alebo umelecká práca, ktorú na vás kladú, ale je to pre mňa niečo fascinujúce,“ vysvetľuje otecko. Práve teraz tetovania pokrývajú približne 85 percent jeho tela, no napriek tomu ich chce mať ešte viac.

Deti sa ho boja

Keď ľudia vidia jeho potetovanú hlavu, reagujú vystrašene a podobne spočiatku zareagovala aj jeho manželka Marita. „Posudzovala som ho na základe jeho výzoru, no akonáhle som ho spoznala ako človeka, zistila som, že Richard je muž s obrovským srdcom,“ hovorí matka siedmich detí. Podobne Richarda odsudzovali aj kamaráti a kamarátky jeho detí.

