Vytriezvel som vďaka nemu. Brada Pitta z pazúrov alkoholu vyslobodil kolega, ktorý bol sám závislý

„Veľa som pil, prestal som to zvládať,“ povedal Brad Pitt v prvom otvorenom rozhovore po rozvode s Angelinou Jolie. Málokto tušil, že jedným z dôvodov ich rozchodu bola práve hercova závislosť od alkoholu. Droga mu podľa jeho slov prerástla cez hlavu a zapríčinila množstvo problémov v jeho osobnom živote. V tých najťažších chvíľach pri ňom stál herecký kolega, ktorý veľmi dobré vedel, aké je to dostať sa zo závislostí od drôg a alkoholu.

Prepil by aj Rusa

„Vlastne si ani nemôžem spomenúť na deň po vysokej škole, že by som nepil. Keď prišla rodina, nechal som všetko okrem pitia. Lenže potom už toho bolo veľa, začal to byť problém, ktorý som nezvládal,“ priznal vtedy Brad Pitt, ktorý bol závislý od alkoholu aj marihuany. Podľa odborníkov bol takzvaným funkčným alkoholikom. Nikto netušil, že má problém, vedel pracovať a jeho úspechy spôsobili to, že pitie sa nezdalo byť až také problematické. Brad Pitt dokázal vypiť veľké množstvo alkoholu a nik to na ňom nezbadal.

„Popravde, mohol som prepiť Rusa tak, že by skončil pod stolom, a to aj v prípade, že by sme pili jeho vlastnú vodku. Bol som v tom profesionál, bol som v tom dobrý,“ spomínal Brad Pitt. Priznal, že utápanie sa v alkohole bol spôsob, ako mohol na chvíľu od všetkého utiecť. Hollywood dal hercovi všetko, po čom túžil, ale nebolo to zadarmo. Alkohol ho nakoniec pripravil aj o manželstvo a rodinu.

Opitý udrel syna

Angelina Jolie obvinila Brada, že v súkromnom lietadle opitý kričal na vtedy 15-ročného syna Maddoxa a udrel ho. Hneď po tomto incidente, ktorým sa zaoberal aj Federálny úrad pre vyšetrovanie, herečka požiadala o rozvod. Brad Pitt vtedy pochopil, že bude musieť svoj život zmeniť, inak nedopadne dobre. Pomocnú ruku mu podal herecký kolega Bradley Cooper, ktorý veľmi dobre vedel, čím si Brad prechádzal.

