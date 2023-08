Je to zázračná terapia, vravia o neuveriteľnej tradícii. Volejbalistom zo Zemplína vek určite neuhádnete

Písal sa rok 1973, keď sa partia kamarátov po prvýkrát stretla na volejbalovom ihrisku. Hoci od tohto momentu ubehlo už 50 rokov, páni z Humenného medzi známymi stále svietia ako ukážkový príklad aktívnych dôchodcov. Svoju tradíciu v podobe pondelkových zápasov totiž ani náhodou nehodlajú prerušiť.

Zázračná terapia

„Čokoľvek sa stane, vždy, keď sa tu v pondelok zjavím, títo chlapci hrajú. Je to neuveriteľné a zaslúži si to rešpekt,“ opisuje pre Noviny.sk jedna z najmladších posíl tímu. Aj keď sa na ihrisku v skutočnosti zvyknú stretnúť aj tri generácie volejbalistov, pevné jadro stále tvoria nestarnúci sedemdesiatnici. Pri pohľade na svižnú hru a množstvo sily by sa im však vek odvážil hádať len málokto.

„Celý život športujem. Bolo to jedno, ja som hral hokej, futbal, basketbal, maratón som behal,“ približuje pán Alexander, ktorý nedávno oslávil 81. narodeniny. Hoci je v tíme najstarší, pondelkovú aktivitu si veľmi pochvaľuje. Spoločne sa zhodujú na tom, že táto aktivita má pre nich až zázračné terapeutické účinky. „Hneď potom nasleduje to, že sa stretneme, porozprávame sa,“ dodáva s úsmevom.

Bolesť nemá šancu

„Popravde, občas, keď sa na ten volejbal schádzajú, tak vyzerajú takí všelijakí, ale v momente, keď sa odpíska, tak všetko ide stranou. Všetci títo páni majú môj rešpekt, hádžu sa, obetujú sa,“ popisuje až neuveriteľné nasadenie veteránov mladší z volejbalistov.

