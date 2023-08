Naozaj sa narobím, kým uvidíte výsledok. Oslávenec Ady Hajdu prehovoril o tajomstve, ktoré skrýval roky

Večne usmiaty Ady Hajdu, ktorý je divákom známy z divadelných dosiek aj z televíznych obrazoviek, sa v auguste dožil okrúhlej šesťdesiatky. K narodeninám si doprial spoločnú dovolenku s rodinou v Thajsku a prezradil, ako sa ako čerstvý jubilant cíti. Vyjadril sa však aj k tajomstvu, s ktorým sa zveril až nedávno a ktoré ho sprevádza celým životom.

Rána bývajú kruté

Známemu hercovi zaklopala šesťdesiatka na dvere 5. augusta a za sebou už má niekoľko osláv. Tá prvá bola na golfovom ihrisku v Lomnici s úspešnými hokejistami a v rámci nej sa vyzbierali aj peniaze na dobrú vec. S úsmevom ale hovorí, že oslavovať bude tak pol roka, keďže má veľa kamarátov.

Po mame má vraj dobrý korienok, aj keď rána už bývajú pre herca kruté. „Všetko ma bolí. Hlava ešte stále spolupracuje a vždy prehovorí telo, aby vstalo, okamžite niečo robilo, aby išlo do práce, pripravovalo sa a učilo stále niečo nové,“ prezradil v rozhovore pre denník Nový Čas.

Narodeniny oslávil aj s manželkou Janou, deťmi Dominikou a Romanom v slnečnom Thajsku. Rodinu herec považuje za jednu z najkrajších vecí, ktorá sa mu v živote udiala. „Najkrajšie spomienky sú určite tie, keď sa mi narodili dve krásne zdravé deti. Považujem za zázrak, že sú obidve chytrejšie než ja. Sú šťastné, to je tiež dôležité. Snažil som sa im dať dostatok lásky a vzdelanie,“ bilancoval umelec.

Keď začnem čítať divadelnú hru, všetci sa mi smejú

Sympatický herec nedávno o sebe prezradil tajomstvo, ktoré o ňom nik netušil - trpí dyslexiou. „Keď začnem čítať divadelnú hru, všetci sa mi smejú, pretože čítam niečo iné, ako je v scenári. Niektorí herci prídu a už na prvej čítačke vedia text naspamäť, to však nie je môj prípad. Ja sa naozaj narobím, kým vidíte finálny výsledok v divadle,“ vysvetlil.

Zároveň dodal, že raz dostal ponuku nahrať audioknihu románu Letmý sneh od Paľa Vilikovského. „Trvalo to asi tri mesiace. Chcel som to urobiť kvôli nemu, mal som ho veľmi rád. Bolo to náročné, ale aspoň vidíte, že keď mi na niečom záleží, ani dyslexia nemá šancu,“ doplnil s úsmevom herec.