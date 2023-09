FOTO: Okuliare a blonďavú ofinu by ste dnes na nej hľadali márne. Spoznávate toto skromné dievčatko?

Blonďavé dievčatko s ofinkou a okrúhlymi okuliarmi sa zmenilo na nepoznanie. Vymenilo farbu vlasov, taktiež zabudlo na ofinku a okuliare nosí iba v divadle, seriáloch alebo filmoch. Vyobliekaná ako vzorná žiačka rozmýšľala o tom, že bude učiteľkou. No neskôr si uvedomila, že na žiakov by trpezlivosť nemala. Taktiež uvažovala, či by si mohla stať doktorkou, ale aj v tom bol háčik, nevedela zniesť pohľad na krv. Napokon ju životná cesta doviedla až k herectvu.

Uhádnete, ktorá zo slovenských hviezd je na obrázku?

Foto: Facebook Let's Dance

Článok pokračuje na ďalšej strane: