FOTO: Bozkávam ťa všade. Ako by vyzerali Fico, Pellegrini či Kollár, keby si hľadali partnerky na zoznamke

Viete si predstaviť, že by ste sa prihlásili na zoznamku a medzi uchádzačmi by ste našli slovenských politikov? Vďaka umelej inteligencii si výsledok môžeme pozrieť na fotografiách, ktoré sú až neuveriteľne realistické. „Bolelo to, keď z neba spadla si?“ píše v popise svojho vymysleného profilu s menom Andrej Danko. Za sériou fotografií slovenských politikov na zoznamke stojí autor instagramového účtu madeinslovakai, ktorý vďaka umelej inteligencii vyvolal na sociálnych sieťach vlnu pobavenia.

„Toto vyšlo na jednotku,“ napísal jeden z komentujúcich. „Toto je mega,“ pridala sa pobavená Lucia. Pozrite sa s nami, ako by na zoznamke vyzeral profil Roberta Fica či Borisa Kollára.

Andrej Danko

Foto: Instagram - madeinslovakai

Robert Fico

