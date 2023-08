Na účet vám môže cinknúť aj 300 eur navyše. Ak chcete darček od štátu, na toto určite nezabudnite

Na čo by ste nemali zabudnúť?

Viac ako milión Slovákov sa aj tento rok môže tešiť na darček od štátu v podobe 13. dôchodku. Pre mnohých z nich to však má jeden maličký háčik. Platí pre nich totiž povinnosť, na ktorú by nemali zabudnúť. Ak poberajú dôchodok aj z cudziny, ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upozorňuje, že do konca augusta musia oznámiť jednu vec.

Na toto nezabudnite

„Ak ste dôchodca a máte aj penziu zo zahraničia, musíte Sociálnej poisťovni do konca augusta 2023 oznámiť, akú výšku dôchodku ste obdržali za august 2023 zo zahraničia. Túto povinnosť si musíte splniť na to, aby vám v novembri bola vyplatená správna výška 13. dôchodku,“ uvádza rezort.

Oznámenie môžete urobiť online pomocou tohto formulára. „Po zapísaní základných identifikačných údajov dôchodcu do príslušných častí e-formulára treba uviesť údaje o dôchodku z cudziny a elektronický formulár odoslať Sociálnej poisťovni,“ priblížil hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Pokiaľ ale poberáte iba slovenský dôchodok, nič robíte nemusíte.

Aj tento rok platí, že čím väčšia je penzia, tým nižší je trinásty dôchodok. Ak teda má niekto dôchodok nad 960 eur, pred Vianocami dostane ako bonus 50 eur. Naopak, Slováci a Slovenky s penziou nižšou ako 270 eur môžu očakávať trinásty dôchodok v maximálnej výške, ktorá činí 300 eur.