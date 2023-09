Pre svoju ženu je vraj málo mužný a ona by mala schudnúť. Manželia svetu dokazujú, že láska má mnoho podôb

Celý život hľadala lásku a prijatie, no nikde ich nenachádzala. Vzťahy mladej Brittany Jaquesovej vždy končili sklamaním a zlomeným srdcom. Muži v jej živote boli zväčša manipulatívni alebo ju nútili chudnúť, z čoho ostávala vyčerpaná a strácala sebadôveru. V tom čase si povedala, že lásku už nikde hľadať nebude a ostane sama, no osud s ňou mal iné plány.

Narazili na seba náhodou

V auguste pred tromi rokmi si začala cez internet písať s neznámym mladíkom. Medzi dvojicou to očividne iskrilo a napriek fyzickým rozdielom medzi nimi sa do nej Matt Montgomery veľmi rýchlo zaľúbil. Z ich prvého stretnutia mala Brittany veľké obavy, najmä po predošlých skúsenostiach. „ Spočiatku som trochu váhala. Bola som vo vzťahoch, kde muži trvali na tom, aby som so svojim vzhľadom niečo urobila, “ priznala pre The Sun.

Láska vtedy bola silnejšia ako strach, z dvojice sa rýchlo stal pár a už vyše dvoch rokov sú svoji. Keď sa však s radostnou správou o svadbe podelili so svetom, zasiahla ich vlna negatívnych poznámok. „ Ľudia na sociálnych sieťach píšu komentáre, ktoré naznačujú, že pre ňu nie som dosť veľký alebo mužný, “ opisuje Matt s tým, že ani na ulici sa často nevyhnú zdeseným pohľadom od ostatných.

Odkaz kritikom

