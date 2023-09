Z vychýrenej modelky je dnes hospodárka. Michaela Brezovská našla svoje šťastie na kopaniciach

Mala len pätnásť rokov, keď vyhrala jednu z najprestížnejších modelingových súťaží, ktorá jej otvorila dvere do tohto sveta. Michaela Brezovská patrí k našim najúspešnejším modelkám, pracovala pre značky ako Chanel, Prada alebo Givenchy a veľmi rýchlo sa zaradila k najžiadanejším modelkám sveta. Na vrchole jej kariéry, približne po desiatich rokoch, však prišiel zlom.

Zachránilo ju materstvo

Uvedomila si, že neustále cestovanie, fotenia, nedostatok spánku a stres už nechce ďalej podstupovať. „To tempo ma zomlelo. Ameriku, Európu či Afriku som otočila aj dvakrát v týždni. Zrazu ma vôbec nebavilo to, čo robím, celkom sa mi vytratila radosť zo života,“ spomína pre Evu.

Časom prestala odpovedať na maily, nebrala telefonáty, prestala sa stretávať s ľuďmi a prácu len pretrpela. Z tohto obdobia sa jej podarilo dostať malými krokmi, onedlho otehotnela a tak prišla na rad aj prestávka od práce. Dnes má Michaela tri deti a modelingu sa už venuje len príležitostne. Svoje miesto totiž našla na vidieku.

Žiť v súlade s prírodou

Pred dvoma rokmi sa spolu s manželom Rasťom presťahovali z Bratislavy do domu v Špačinciach pri Trnave, no ešte stále to nebolo ono. Túžili po pozemku s kúskom lesa, aby sa mohli čo najviac priblížiť prírode. „Veľmi sa mi páči myšlienka návratu k tomu, čo je nám prirodzené - žiť v súlade s prírodou, tráviť čo najviac času vonku a pestovať si vlastné plodiny,“ vysvetlila pre Forbes.

