Koniec prázdnin sa blíži, začína sa škola. Pred jej začiatkom nastavte deťom pravidelný spánkový režim

Pred začiatkom školského roku je vhodné, aby rodičia nastavili deťom pravidelný spánkový režim. Týmto spôsobom si dieťa skôr zvykne na nový rytmus a stihne si ho osvojiť. Informoval o tom odbor komunikácie úradu verejného zdravotníctva s tým, že spánok má vplyv na fyzický, psychický a imunitný stav školákov.

Dôležitá je aj kvalita spánku

„Menším deťom spravidla pomáha, ak majú pred spaním predvídateľnú rutinu a poznajú jasný sled udalostí, ktoré predchádzajú uloženiu do postele. Napríklad po sprche či kúpeli sa prezliekajú do pyžama, vyčistia si zuby, uložia sa do postele, po rozprávke, zápise do denníčka či bozku na dobrú noc sa svetlo zhasne a nasleduje už len spánok,“ uviedla zástupkyňa hlavného hygienika so zameraním na hygienu detí a mládeže Jana Hamade.

Ako priblížila, odporúčaná doba spánku pre školákov vo veku od šesť do 13 rokov sa pohybuje od deväť do 11 hodín. Staršie deti od 14 do 17 rokov potrebujú osem až desať hodín spánku. Mladší dospelí od 18 do 25 rokov sedem až deväť hodín. Okrem toho je však podľa Hamade dôležité zohľadniť celkový zdravotný stav či každodenné aktivity dieťaťa.

Nesprávna dĺžka spánku môže podľa jej slov spôsobiť vyčerpanosť či znížiť schopnosť učiť sa. Zhoršiť sa môže aj sociálne správanie, kognitívny vývoj či nálada dieťaťa. „Okrem kvantity spánku je dôležitá aj jeho kvalita, často prerušovaný spánok nie je kvalitný,“ zdôraznila. Odporúča vyhnúť sa aktivitám so svietivými displejmi a zabezpečiť tichú, zatemnenú a dobre vetranú miestnosť. Vhodná je teplota do 20 stupňov Celzia, avšak nie menej ako 16 stupňov Celzia.