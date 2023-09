Expertka prezradila, ktoré miesta v kuchyni nachytajú najviac špiny. Stane sa z nich raj pre baktérie

Kuchyňa je miestom zrodu najlepších špecialít, ale aj mnohých baktérií, o ktorých nevie úplne každý. Aj keď si myslíte, že ju udržiavate čistú, nemusí to tak byť. Upozorňuje na to aj odborníčka na čistotu Danielle Masonová, ktorá sa vo svojich videách delí o tipy a triky, ako udržať toto miesto čisté. Prezradila, ktoré sú najšpinavšie miesta v kuchyni.

Gombíky, handričky aj špongie na riad

Miestom zárodku rôznych nečistôt a špiny v kuchyni bývajú hlavne gombíky, kľučky od dverí či chladničky a tlačidlá na spotrebičoch. Umývanie týchto častí mnohí zanedbávajú, čo sa neskôr môže pretaviť až do zdravotných problémov. „K eďže bežne manipulujeme so surovým mäsom a inými potravinami, je mimoriadne dôležité udržiavať tieto oblasti čisté kvôli kontaminácii. Vždy ich dezinfikujte handričkou ,“ odporúča Danielle s dodatkom, že tento proces zabije aj baktérie na špinavých prstoch.

S tým súvisí aj jej ďalšia rada. Ako píše Daily Mail, utierkami sa umýva špinavý povrch, čo znamená, že ak sa často neperú, čistením sa kuchyňa skôr zašpiní, ako umyje. „Ja svoje handričky nechávam na noc namočené v bielidle,“ priznala Danielle. Tým si každé ráno zabezpečí nový štart bez baktérií, pričom handričky odporúča meniť každé dva týždne. Dôležité je tiež nepoužívať ich v iných priestoroch ako v kuchyni.

Umývačka zničí baktérie

Vec, ktorej by ste sa mali úplne vyhnúť, sú špongie na riad. Tým, že sú neustále vlhké, vytvárajú ideálny priestor baktériám, ktoré nezničí ani teplo v mikrovlnnej rúre. Utierky na riad by sa mali podľa odborníčky meniť denne. „Nesú na sebe mnoho choroboplodných zárodkov, nemali by sa na nich sušiť hrnce a potom ešte aj utierať povrchy, to nie je dobré,“ vysvetlila.

