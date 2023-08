Posledné slová princeznej Diany si vypočul hasič, ktorý ju oživoval. Veril, že ju dokázal zachrániť

V posledný augustový deň uplynulo presne 26 rokov od smrti princeznej Diany. Z udalosti, ktorá navždy poznamenala britskú monarchiu a celý svet, dodnes mrazí. „Kráľovná sŕdc“ a mama dvoch synov mala len 36 rokov, keď zomrela pri autonehode v Paríži, pri ktorej zahynul aj jej priateľ Dodi Al-Fayed a vodič auta.

Princeznú v tú noc prenasledovali paparazzi a vodič auta sa rozhodol vojsť do tunela, kde nečakane narazil do stĺpu. V opačnom smere práve prechádzal lekár Frederic Mailliez, ktorý bol na ceste zo služby domov. Okamžite zastavil a bol vôbec prvým svedkom tragickej nehody.

Tvár mala bez škrabanca

„V tuneli som si všimol trochu dymu a spomalil som. Potom som uvidel havarované auto, ktoré dymilo z motora. Okolo trosiek nebol nikto,“ spomínal doktor na osudný večer. Lekár netušil, že v zošrotovanom aute bojuje o život princezná Diana.

Frederic ihneď odstavil svoje auto a ponáhľal sa k vraku, v ktorom objavil ťažko zranených pasažierov. Keď zazrel zranenú ženu, bola v bezvedomí, ťažko sa jej dýchalo, ale nekrvácala. „Zobral som ambuvak, vstúpil som do zošrotovaného mercedesu a snažil sa pomôcť mladej žene. Sedela na zemi v zadnej časti auta. Bola nadpozemsky krásna a tvár mala nedotknutú,“ vysvetľoval.

Ihneď vraj začal s resuscitáciou a neznámu ženu sa snažil utešovať. „Mojím cieľom bolo pomôcť jej ľahšie dýchať. Bola to pre mňa dosť ťažká situácia. Bol som na to sám, mal som málo vybavenia,“ priznal doktor, ktorý zároveň zavolal záchranárov. Tí prišli spoločne s hasičmi na miesto nehody po približne 12 minútach.

Xavier Gourmelon. Foto: Reprofoto YouTube/Daily Mail

Posledné slová kráľovnej sŕdc

Jedným z posádky bol hasič Xavier Gourmelon. Keď prvýkrát uvidel Dianu, netušil, kto to je. „Bol to výjazd ako všetky ostatné. Nikto z nás nevedel, že ideme k autonehode prominentného páru. Keď sme prišli na miesto nehody, nikto princeznú nespoznal,“ spomínal Xavier po rokoch od nehody. Vtedy neveril, že blondína v zadnej časti auta bola vážne zranená, pretože mala otvorené oči a bola pri vedomí. Bol to práve Xavier, ktorý vytiahol Dianu z vraku a započul jej posledné slová.

