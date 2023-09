Na pohreby nikdy nechodí oblečená v čiernom. Sisa Sklovská to takto robí z jednoduchého dôvodu

„V našej krajine sa na pohreby chodí v čiernom alebo tmavom oblečení, či muži alebo ženy, nie ako do cirkusu či na párty. Sisa, úplné faux pas,“ znel len jeden z mnohých pohoršujúcich sa komentárov nad outfitom Sisy Sklovskej, ktorá sa prišla rozlúčiť s hercom Dušanom Kaprálikom. Speváčka sa na pohrebe objavila oblečená v bielych šatách s modro-fialovými filtrami a stala sa terčom kritiky. Sisa Sklovská má ale pre voľbu farebných šiat jasný dôvod.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo?fbid=828663558621375&set=a.272886574199079

Na pohreby nechodí v čiernom

„O jeho pohrebe som sa dozvedela pol hodinu pred obradom. Povedala mi to jedna pani v obchode, že či viem, že má pohreb pán Kaprálik. Preto nemám na sebe čierny outfit,“ prezradila pre Plusku Sklovská. Zároveň však vysvetlila, že na posledné rozlúčky zo zásady nechodí oblečená v čiernom.

„Na pohreby nikdy nechodím v čiernom, ani mojim rodičom som na pohrebe nebola v čiernom. Aj moja mama, keď už vedela, že je to s ňou zle, povedala mi, aby som jej do truhly obliekla smaragdový kostým, ktorý som jej kúpila. Ani môj tatino nemal v truhle čierny oblek, ale sivý. Jednoducho tak to cítim,“ vysvetlila herečka, ktorá sa nebojí ani bielej farby. „Biela preto, lebo náš ‚Kapor‘ išiel tam do neba,“ odkázala.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/watch/?v=1499743880839115

Smútok nosia v srdci

S jej názorom sa nakoniec zhodli aj mnohí sledovatelia na sociálnych sieťach. „Vám ide na pohrebe o oblečenie? Koľko ľudí je v čiernom a v duchu si povie, že tak mu treba... Oblečenie nikdy nedáva najavo city, úctu k zosnulému,“ napísala v komentároch Patrícia. Pridali sa k nej aj ďalší, ktorí si myslia, že smútok sa nenosí v šatách.

„Smútok je v srdci, na oblečení nezáleží,“ odkázala v komentároch Blanka. „To, čo je v srdci, to je dôležité, nie toto, čo je oblečené... Naučme sa tolerancii,“ uzavreli komentujúci.