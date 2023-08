Píšu je, že by mala schudnúť a že vyzerá ako mangalica. Renáta Názlerová má pre neprajníkov jasný odkaz

Píšu jej, že by mala schudnúť, že na ňu nikto nie je zvedavý a že vyzerá ako mangalica. „Tieto príspevky robím pre tých, ktorí musia čeliť rovnakým alebo podobným urážkam a zosmiešňovaniu, no nevedia si s tým poradiť. Následne sa trápia, pochybujú o sebe a ústi to do pocitov menejcennosti. Bola by som rada, keby som mohla týmto obetiam verbálneho ponižovania ukázať, že sa netreba báť zastať sa seba samého a že ak už nič iné, tak humor vždy pomôže,“ napísala na svojom Facebooku Renáta Názlerová. Priznala, že s bodyshamingom má roky praxe, nič ju preto len tak ľahko nerozhodí, a to by chcela naučiť aj ostatných ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576498801135675&set=pb.100063266795540.-2207520000&type=3

Tučibomba jej povedali iba raz

„Ja žijem s nadváhou od svojich deviatich mesiacov. Celý život som obézna, mám 55 rokov tvrdého tréningu, takže nejaké hlúpe reči ma naozaj nemôžu vyviesť z miery, to určite nie,“ prezradila pre Plusku bývalá advokátka zo Súdnej siene. S humorom hovorí, že je zo statného rodu, statná matka, statný otec.

„Keď máte veľkú tmavookú a tmavovlasú mamu a veľkého tmavovlasého a tmavookého otca, nemôže z toho vyjsť krehká modrooká blondína. (Smiech) Dostala som teda do vienka to, čo som dostala,“ hovorila pre Postoj Renáta Názlerová, ktorej k sebavedomiu pomohli najmä rodičia.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/renata.nazlerova.officialna.stranka/videos/960248848739116/

Tí ju viedli k tomu, aby si uvedomovala vlastné kvality. Aj vďaka tomu si u ostatných vybudovala rešpekt. „Tučibomba mi vždy povedali len raz, druhýkrát si nikto netrúfol,“ povedala Názlerová, ktorú na Facebooku sleduje viac ako 42-tisíc ľudí.

Právo byť šťastní majú všetci

Medzi nimi sa nájdu aj takí, ktorí ju stále urážajú a kritizujú. Kým niekto iný by sa nad komentármi trápil, Renáta Názlerová hejterom dookola opakuje, že to, že vás niekto nevie prijať za to, akí ste, nie je vašim problém, ale problémom tých ľudí. „Právo byť šťastní vo svojom živote majú aj ľudia, ktorí nespĺňajú tie kritériá, ktoré ste vy osobne nastavili,“ odkázala vo virálnom videu, s ktorým sa stotožnili tisíce ľudí.

Vložený príspevok z Facebooku: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=576055724513316&set=pb.100063266795540.-2207520000&type=3

„Pani Renátka, dodávate mi nesmierne veľké množstvo sebavedomia, celý život bojujem s nadváhou a stále som si vravela, keď schudnem, pôjdem tam a tam, spravím to a to, oblečiem si tie a také veci. A nakoniec som si uvedomila, že posúvam život na potom, ktoré nikdy nenastane. Chudšia už asi aj napriek zdravotným komplikáciám nebudem a viete čo? Nevadí, začínam mať rada svoje telo, som nesmierne vďačná, že môžem chodiť a nie som na invalidnom vozíku,“ odkázala fanúšička Adela.