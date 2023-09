Hana Gregorová: Vrásky patria k životu, s tým nič neurobíte. Jej recept na krásu vás prekvapí

Starnutie a vek vôbec nerieši. A hoci už prekročila prah sedemdesiatky, je stále aktívna a srší pozitívnou energiou. Ako vraví nedávna oslávenkyňa Hana Gregorová, vek v jej občianke nikto nevymaže. „Vrásky patria k životu, s tým nič neurobíte,“ povedala v rozhovore pre Dobré noviny. A či má nejaký recept na krásu? Pre Nový Čas sa skúsená herečka vyjadrila jasne.

Mladá by už nechcela byť

Herečka berie starnutie normálne. „Ale mladá by som už nechcela byť. Päťdesiatku by som brala, ale nič sa s tým už nedá robiť, a tak k tomu pristupujem. Neriešim to vôbec. Hlavne, aby som bola zdravá a fit, aby mi hlava stále fungovala. Modlím sa za to. Starnutie je veľký dar, ale nie je dopriaty každému,“ hovorí Hana.

Hana Gregorová. Foto: TV JOJ

Dôležité sú podľa nej úplne iné veci. „Aby duša zostala mladá, iskra v oku, a taktiež keď má človek rád život, je pozitívne naladený,“ uviedla a dodala, že ona život miluje, má rada, keď svieti slnko, a obklopuje sa už len dobrými ľuďmi.

Žiadne špeciálne receptúry

Ako však prezradila v rozhovore pre denník Nový Čas, nič špeciálne pre svoj vzhľad vraj nerobí. „Ja sa neudržiavam v žiadnej kondícii a myslím si, že vyzerám adekvátne na svoj vek. Ale nič pre to extra nerobím,“ povedala. Zároveň dodala, že podľa nej má ale biednu kondíciu a že asi by bolo dobré začať cvičiť.

Na to, aby vyzerala mladšie, žiadny recept nemá. A doteraz podstúpila len jeden estetický zákrok. „Spravené mám akurát očné viečka. Chystám sa, že by som si dala nejaký facelifting alebo niečo podobné. Ale priznám sa, nechce sa mi a aj sa toho trochu bojím,“ vyjadrila svoj názor na estetické zákroky a plastické operácie známa herečka.