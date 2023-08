Chutí aj ostatným herečkám. Zuzana Tlučková má recept na ľahký tvarohový koláč, ktorý je hotový za pár minút

Vždy usmiata Zuzana Tlučková nie je len skvelou herečkou, ale aj mamou a dobrou kuchárkou. Nie je fanúšičkou komplikovaných receptov, ktoré zaberú veľa času a na otázku, ktoré jedlo má najradšej odpovedá stručne a s humorom: „Každé, ktoré nemusím variť.“

Varila nedeľný obed

Ako malá sa cez víkendy, kedy jej rodičia pracovali, starala o mladšieho súrodenca. Zvykla vtedy sama pripravovať nedeľný obed a pamätá si, ako sa jej to občas nepáčilo. „Raz ma počas vyprážania rezňov oprskal olej a povedala som si, že to už nikdy robiť nebudem,“ spomína Zuzana pre portál Varecha.sk. Spolu s bratom zvykli pomáhať so šúpaním zeleniny a sledovať, ako rodičia varia a aj to je podľa nej dôvodom, prečo jej brat varí rovnako dobre ako ona.

Keďže sa v kuchyni nepotrebuje zbytočne zabávať, z dezertov má najradšej rýchly a chutný tvarohový koláč s ovocím, ktorý si obľúbili aj jej hereckí kolegovia. „Myslím, že ho majú rady všetky moje kolegyne aj kolegovia. Je to taký divadelný recept,“ prezradila v šou Tajomstvo mojej kuchyne. Tvarohový korpus pripravíte za pár minút a kým sa upečie, ostáva čas na želatínu, ktorou sa ovocie zaleje. Herečka vo svojom recepte pre Tajomstvo mojej kuchyne použila zavárané mandarínky, no vy si môžete zvoliť svoje vlastné.

Tvarohový koláč podľa Zuzany Tlučkovej

