VIDEO: Plazí sa, uteká aj skáče v blate. Nebojácna babička s veľkým srdcom to však nerobí pre seba

Niektoré babičky najradšej vypekajú vnúčatám, iné si naplno užívajú zaslúžený dôchodok s priateľmi. No existujú aj také, ktoré práve v tomto životnom období vyhľadávajú adrenalín a doháňajú to, na čo dovtedy nebol čas. Mildred Wilsonová, 84-ročná dôchodkyňa s veľkým srdcom, tieto aktivity spája aj s charitou.

Zablatená Mildred

Je najstaršou ženou, ktorá sa zúčastňuje na amerických pretekoch v bahne. Zablatená Mildred, ako jej hovoria, sa už trikrát plazila špinavým svahom, preliezala obrovské valce, liezla po zamrežovaných stenách - a to všetko v behu.

Pri prvých pretekoch ju ešte povzbudzoval manžel, ďalší rok už musela bežať len s myšlienkou naňho. Motivoval ju k tomu hlavne ich syn. „Sledovala som, ako súťaží v najťažších úrovniach týchto pretekov a v jednu jeseň sa ma spýtal, či by som sa nechcela pridať,“ spomína si podľa portálu Good News Network.

Pomáha tým, čo to potrebujú

Vtedy si povedala, že ak sa na to dá, chce to aj naozaj zvládnuť a nie sa iba zúčastniť. Zo zablatenej Mildred sa stala legenda tamojšej súťaže a dnes chodí na preteky s jasným cieľom - pomôcť. Jej syn Danny je vedúci mládežníckej skupiny, ktorá výťažok z pretekov posiela do Indonézie.

V tamojšom sirotinci potrebujú pitnú vodu a zbierajú peniaze na vŕtanie studní. „Zablatím sa, aby oni mohli mať čistú vodu, bolo by krásne, keby ste mi pomohli túto víziu naplniť,“ povzbudzuje Mildred ostatných prispievateľov.