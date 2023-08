Úloha Stiflerovej mamy z nej spravila bohyňu mladých mužov. Jennifer Coolidge prezradila svoje tajomstvá

Herečka Jennifer Coolidge, ktorá v pondelok 28. augusta oslavuje 62. narodeniny, spôsobila minulý rok hotový rozruch, keď priznala až dvesto sexuálnych partnerov. Tí sa v jej živote mali objaviť práve vďaka účinkovaniu v tínedžerskej komédii Prci, prci, prcičky. Vo filme si zahrala mamu študenta Stevena Stiflera a stala sa tak asi najznámejším stelesnením „milfky“ všetkých čias.

Dvesto partnerov? To určite nie

V rozhovore s Arianou Grande v šou Entertainers of the Year 2022 sa však podujala uviesť svoje tvrdenia na pravdivú mieru. S číslom dvesto totiž preháňala a nečakala, že ju všetci vezmú doslovne.

O tom, že úloha Stiflerovej mamy v jej ľúbostnom živote znamenala zlom, podľa nej nie je najmenších pochybností. „Film jednoducho pomohol mojim vzťahom spôsobom, ktorý ani nedokážem vysvetliť. Bez neho by som totiž, povedzme, prežila veľmi nudné desaťročie,“ vysvetlila 62-ročná Coolidge.

„V predchádzajúcom rozhovore som urobila strašnú chybu, keď som povedala, že som sa vďaka filmu vyspala s 200 mužmi. Bolo to prehnané a viem, že už o tomto nemôžem robiť žarty. Táto úloha ma dostala k širšej skupinke pekných a aj mladších mužov,“ dodala. V tejto súvislosti sa podelila aj o peknú spomienku na to, keď sa spoznala s očarujúcim mladším mužom.

Musel zavolať mame, kde je fén

„Bol mladý, ale bolo to legálne. Nebudem zachádzať do podrobností, ale na druhý deň ráno som si potrebovala vyfúkať vlasy, tak musel zavolať mame a spýtať sa, kde je fén. Bolo to zvláštne, lebo bolo úplne jasné, že sme spolu v posteli,“ opisovala herečka.

Chlapcova mama jej potom dala aj skvelý typ na miestne obchodné centrum. Coolidge sebavedomo dodala, že ak by bola na maminom mieste, tak by bolo nadšená, že jej synček sa zoznámil práve s ňou.