Prehovoril bodyguard Michaela Jacksona: Bojoval som v Iraku, ale práca pre kráľa popu bola náročnejšia

Je život bodyguardov taký očarujúci, ako sme to videli vo filme Osobný strážca s Whitney Houston a Kevinom Costnerom? Simon Newton, ktorý dával pozor na Michaela Jacksona, po rokoch priznal, aké je to v skutočnosti. Newton slúžil niekoľko rokov v armáde, bojoval v Iraku aj v Afganistane, no práca pre Michaela Jacksona bola podľa jeho slov tá najťažšia v živote.

Všade, kde prišiel, nastalo šialenstvo

„Myslím, že to bolo pravdepodobne prvýkrát, čo som kedy videl poriadnu celebritu. Pamätám si, ako som sa naňho díval a myslel si: ‚Och, dobre, takže takto vyzerá’,“ spomínal Newton pre portál LADbible na svoje prvé osobné stretnutie s Jacksonom. Spoznal tri roky pred jeho smrťou v čase, keď na svete nebolo osoby, ktorá by nepoznala kráľa popu.

Newton ho prvýkrát ochraňoval počas odovzdávanie cien World Music Awards v Londýne. „Bola to super rušná práca, mal svoju rodinu a niekoľko detí. Bolo okolo neho veľa ľudí a priletelo za ním veľa fanúšikov z celého sveta,“ rozpamätával sa Newton, ktorý priznal, že fanúšikovia ich sledovali, kamkoľvek sa pohli.

„Kvôli obrovským davom sme mali okolo seba 12 policajtov 24 hodín denne,“ vysvetlil a dodal, že fanúšikovia chceli kráľa popu stretnúť natoľko, že si rezervovali taxíky na celý deň a sledovali ho. „Takže kamkoľvek sme išli, jednoducho naskočili a nasledovali nás,“ popísal šialené časy, ktoré nastali všade, kde sa Jackson objavil.

Ktorá je najhoršia skupina fanúšikov

