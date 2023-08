Kým ona trénovala, on deťom varil obed. Nasťa Kuzminová našla v manželovi gavaliera aj oddaného druha

Bol deň pred Valentínom. Všetci rozprávali o tomto sviatku a Anastasia Kuzminová, ktorá v pondelok 28. augusta oslavuje 39. narodeniny, sa práve pripravovala na prvé vystúpenie na olympijských hrách. Bola zranená a nikto neveril, že môže uspieť. Iba jej tréner a manžel Daniel Kuzmin vedel, čo sa v nej skrýva. Prvý výstrel v ľahu strelila mimo, ale zvyšných deväť zvládla na sto percent. Pre Slovensko Nasťa Kuzminová získala vo Vancouveri historicky prvú zlatú medailu na zimnej olympiáde.

„Dokázali sme to,“ tešil sa vtedy Daniel, ktorý pri svojej manželke stál pri víťazstvách aj pri tých najväčších pádoch. Stáli jeden pri druhom aj kedysi, keď len dva dni pred Vianocami nečakane nadobro odišli z Ruska a domov našli na Slovensku. Nový začiatok nebol ľahký.

Slovensko? Sem už nikdy

Daniel Kuzmin vyrastal na Kamčatke, kde bola zima aj deväť mesiacov v roku. Všetci naokolo sa venovali zimným športom a výnimkou nebol ani Daniel. „Niektorí sa venovali zjazdovému lyžovaniu, iní behu na lyžiach alebo biatlonu. V podstate som inú cestu nevidel,“ spomínal Daniel, z ktorého sa stal vášnivý bežec na lyžiach.

V roku 1997 prvýkrát navštívil Slovensko, keď sa zúčastnil na Bielej stope SNP v Kremnici, ktorá patrí medzi najznámejšie preteky behu na lyžiach u nás. „Povedal som si, že sem už nikdy neprídem. Organizácia bola strašná. Vidíte, že osud to zariadil inak,“ usmial sa Kuzmin, ktorý býva s prestávkami na Slovensku už 23 rokov. Z Ruska odišiel najmä preto, že tam nebola podľa jeho slov dobrá situácia a túžil odísť preč. Spočiatku si myslel, že odíde do Austrálie, no v roku 1999 pevne zakotvil v Banskej Bystrici.

O šesť rokov neskôr nadaný bežec na lyžiach odišiel na sústredenie do rakúskych Álp, kde v tom čase bola aj vtedy vychádzajúca hviezda ruského biatlonu Anastasia Šipulinová. Daniel a vtedy 21-ročná Anastasia na seba natrafili náhodou v kabínkovej lanovke, ktorá vyvážala športovcov na tréning.

„V lanovke bolo málo miesta a veľa ľudí. Nevedela som nájsť priestor, kde položiť ruksak a postaviť sa aj na druhú nohu tak, aby som získala stabilitu. Všetci okolo mňa boli cudzinci, rozprávali po nemecky, nepočula som žiadnu ruštinu. Bála som sa niekoho osloviť s prosbou, či by sa nepodal, lebo nemám miesto ani len nadýchnuť sa,“ spomínala Nasťa pre portál BBonline.sk.

Chlap vedľa nej sa zrazu otočil a po rusky jej povedal, že si posunie svoj ruksak a nájde pre ňu trochu miesta, aby sa cítila pohodlne. Zapozerali sa do seba. „Neskôr sme si vymenili telefónne čísla, písali si, potom sme sa znovu stretli s našimi tímami,“ povedala Anastasia, podľa ktorej mal Daniel vtedy 28 rokov a už nehľadal žiadne pobláznenie, ale skutočnú lásku.

Porodila si, daj dieťa mame

Daniel to myslel natoľko vážne, že tri mesiace po zoznámení prišiel za Nasťou do Ťumena, aby sa stretol s jej rodičmi. „Bol už pripravený na vážny vzťah,“ hovorila Nasťa o odvážnom kroku svojho nastávajúceho, ktorého si zobrala za muža 6. apríla 2007. O dva mesiace neskôr prišiel na svet ich prvorodený syn Jelisej. Nasťa túžila ostať v ruskom tíme, ale jej tréneri a funkcionári mali podmienku, ktorú nehodlala akceptovať.

