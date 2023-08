Prasa patrí do chlieva a nie do muziky, urážajú ju v komentároch. Ewa Farna má pre všetkých silný odkaz

„Krása a zdravie nemusia mať veľkosť 34,“ napísala ešte v roku 2021 obľúbená speváčka Ewa Farna, ktorá počas celej svojej kariéry čelí urážkam pre svoj vzhľad. Dvojnásobná mama sa stala terčom kritiky aj v posledných týždňoch, keď jej ľudia pod fotografiami písali nenávistné komentáre, ktoré hraničia s kyberšikanou. Niektoré z nich sa rozhodla speváčka zdieľať a všetkým poslala jasný odkaz.

Spievajúce prasiatko

„Prasa patrí do chlieva a nie do muziky,“ napísal jeden z jej sledujúcich. „Ty by si mala behať radšej, to je hrozná lochneska,“ pridal sa iný „kritik“. „Slušný vorvaň,“ znel ďalší z nenávistných komentárov. „Spievajúce prasiatko,“ okomentoval ďalší.

Speváčka, ktorá je na hudobnej scéne už 17 rokov, sa rozhodla, že nebude viac mlčať a na nemiestne komentáre zareagovala. „Tak teraz ma dostali vaše komentáre. Je neuveriteľné, koľko jedu sa v ľuďoch skrýva. A je husté, že dobrovoľne necháte túto evidentne zlú časť seba ako svoj odtlačok na nete. Trochu zenu všetkým nas*aným bytostiam, vaše šťastné prasiatko,“ odkázala s iróniou Ewa Farna, ktorá dodala, že začne robiť kurzy, ako si udržať zdravý pohľad samého na seba.

„Áno a ešte, práve ma pichla osa do zadku, takže bude ešte väčší. A teraz za to fakt ale nemôžem. Koniec hlásenia,“ dodala s humorom Ewa, ktorej sa zastali aj mnohí fanúšikovia. „Nádherná žena! Tie negatívne ‚bláboly‘ píšu ľudia, čo závidia a majú nejaký problém,“ napísala fanúšička Danuše.

Chudší neznamená zdravší

Ewa Farna začala s hudobnou kariérou ako 12-ročná a odvtedy je podľa jej slov pod drobnohľadom ľudí a médií. „Chcem vám povedať, že som sa vždy snažila zdôrazniť, že skutočnosť, že nemám 50 kilogramov, dokonca ani 60 kíl, neznamená, že nemám právo byť speváčkou a objavovať sa na obálkach časopisov. A dokonca to neznamená, že vediem nezdravý životný štýl!“ napísala na svojom Instagrame Ewa. Dodala, že keď je niekto štíhly, neznamená to, že je zdravší ako ten, kto má kyprejšie tvary.

„A ak je dievča zdravé a štíhle, prajme jej to, povedzme jej niečo pekné. Ak existuje dievča zdravé s chutnými krivkami, poprajte jej to a povedzte niečo pekné. Ak ste naozaj spokojný s tým, čím ste, potom prajte ostatným dobre a užívate si ich úspechy. Dievčatá majú byť podporované,“ odkázala na záver.