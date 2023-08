Za 15 minút ich máte hotové. Chutné makovky podľa Ďoďa z relácie Pečie celé Slovensko zvládne každý

Učí na vysokej škole a je kontrolórom v územnej samospráve. Napriek tomu Jozef Lukáč ešte stíha vypekať a lásku k pečeniu ukázal aj divákom relácie Pečie celé Slovensko, kde sa dostal až do finále. Okrem toho, že zbožňuje pečenie, je komunikatívny a má skvelý zmysel pre humor, vďaka čomu sa stal sympatický pre mnohých.

„Nikdy som si nemyslel, že budem v takejto šou. Môj pobyt tu bol ako na sínusoide, každé druhé kolo som čakal, že vypadnem,“ prezradil Jozef, alebo ako ho prezývajú - Ďoďo, Pluske. Pečenie má v malíčku aj vďaka svojej babičke a mame, ktoré ho obohatili o množstvo skúseností. Ďalej sa posúva míľovými krokmi aj vďaka svojej manželke, ktorá ho motivuje.

„Ak by som sa mal predstaviť len pomocou piatich slov, tak by to boli určite tieto: učiteľ, zábava, pečenie, východniar, manžel,“ hovorí v rozhovore pre Košice Dnes. Jeho prax v kuchyni siaha do jeho detstva, keď milo prekvapil svojich rodičov: „Pamätám si, keď som ostal sám doma a chcel nejak prekvapiť rodičov. A tak som pripravil jednoduchú bublaninu! Nemohol som mať viac ako 11 rokov.“

Ďoďo si zaspomínal na svoje sladké detstvo aj pri pečení lahodnej makovky, ktorú si môžete pripraviť aj vy.

Lahodná makovka podľa Ďoďa

Článok pokračuje na ďalšej strane: