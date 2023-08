Ste v neustálom strese? Tieto potraviny vám pomôžu upokojiť sa, na číslo jeden pritom zabúdame pravidelne

Všetky nasledujúce potraviny by ste mali zaradiť do svojho jedálnička.

K tomu, aby ste sa dostali do psychickej nepohody a preťažili svoju myseľ, často napomáhajú veci ako práca, problémy doma aj v zamestnaní, či súkromné patálie. Samozrejme, môžete si pomôcť zrelaxovať a vyčistiť hlavu, pričom každému pomáha niečo iné. Niekto siahne po dobrej knihe, iný si ide zašportovať či poprechádzať sa do prírody. K dobrému psychickému rozpoloženiu si ale podľa Vogue viete pomôcť aj konzumáciou určitých potravín. Tieto by ste mali zaradiť do svojho jedálnička.

6. Potraviny s obsahom fosfolipidov, ako je lecitín

Lecitín posilňuje pamäť a pomáha k premene tukov na energiu. Patria sem žĺtka vo vajciach, mlieko a mandle.

Mandle posilňujú pamäť. Foto: Freepik.com

5. Mastné ryby

Viaceré odborné štúdie hovoria o tom, že dostatočný príjem Omega 3 mastných kyselín môže zmierniť príznaky depresie či úzkosti. Spomínané kyseliny pomáhajú telu správne fungovať a podporujú aj činnosť mozgu. Preto v jedálničku nezabúdajte na lososa, makrelu, sardinky, ale aj na vlašské orechy či chia semienka.

Losos obsahuje Omega 3 mastné kyseliny, ktoré zmierňujú úzkosť. Foto: Freepik.com

4. Potraviny, ktoré sú bohaté na tiamín (vitamín B1)

Najviac tiamínu nájdete v slnečnicových semiačkach, para orechoch, pistáciách, píniových orieškoch či strukovinách. Tento vitamín je dôležitý pre správne fungovanie srdca, svalov a nervového systému.

Vitamín v strukovinách napomáha k lepšej činnosti srdca. Foto: Freepik.com

