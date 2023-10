Na vrchole slávy odišla z Hollywoodu do kláštora. Sestra Dolores dala Elvisovi jeho prvú filmovú pusu

Kým bola malá, starali sa o ňu hlavne starí rodičia. Tí sa o ňu báli, nechceli, aby ju na ceste zrazilo nejaké auto, a tak ju prihlásili na najbližšiu cirkevnú školu k ich domu. To, že kresťanské základy nakoniec budú formovať celý jej život, vtedy ešte netušili. Dolores Hart sa totiž na vrchole slávy, keď bola žiadanou herečkou v Hollywoode a prirovnávali ju dokonca ku Grace Kelly, rozhodla, že odíde do kláštora.

Dolores Hart v roku 1959. Foto: Wikipedia/CBS Television

Prvý herecký bozk

Rodina Dolores Hart si príliš nepotrpela na vieru, no ona sama sa stala katolíčkou, už keď mala desať rokov. Avšak ako píše portál All That Is Interesting, jej dôvody vtedy nevychádzali z hlbokého presvedčenia. Urobila tak len preto, že deti po prijímaní dostávali sladkosti.

V tom čase sa veľmi túžila stať herečkou, čo sa jej nakoniec aj podarilo. Nehrala v hocakých filmoch, už jej prvá rola bola po boku nezabudnuteľného Elvisa Presleyho. Vo filme Loving You predstavovala jeho lásku a keď sa na plátne pobozkali, bol to Elvisov úplne prvý herecký bozk.

Rozoberali Bibliu

Dlhé hodiny spolu trávili v hotelovej izbe, kde rozoberali state z Biblie. „Nikdy som nečakala, že práve kolega herec bude takto úprimne zvedavý. Nesnažil sa tým nič dosiahnuť. Neboli okolo nás žiadne blesky, ktoré by nás fotili. Urobil to, pretože to mal v srdci,“ spomínala Dolores na Elvisa. To, s kým má tú česť, zistila, až keď sa okolo nich zbehli húfy fanúšikov.

