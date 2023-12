Babička ho schmatla a zachránila. Frank Sinatra neskôr vyvolal šialenstvo, aké zopakovali iba Beatles

Jeho hlas obdivovali milióny ľudí a vyvolal šialenstvo, ktoré neskôr zopakovali už iba Beatles. Nechýbalo pritom veľa a Frank Sinatra nemusel prežiť ani svoj príchod na svete. Našťastie, prítomná bola jeho stará mama. V utorok 12. decembra uplynulo stoosem rokov od narodenia slávneho speváka a herca.

Frank Sinatra v roku 1957. Foto: Wikipedia

Zachránila ho babička

Na svet prišiel ako Francis Albert Sinatra 12. decembra 1915 v meste Hoboken amerického štátu New Jersey. Pochádzal z rodiny talianskych prisťahovalcov, otec bol zo Sicílie, matka z Janova. Pri pôrode museli použiť kliešte, čo mu spôsobilo vážne jazvy na ľavom líci, krku a uchu a perforáciu ušného bubienka, ktorý zostal poškodený po zvyšok života. Pôrod takmer neprežil - jeho babička Rosa ho musela oživovať tým, že vnuka púšťala pod studenú vodu, kým sa po prvýkrát nenadýchol.

Sinatra už odmalička inklinoval k hudbe. Keď mal tesne po osemnástke, za dva doláre si kúpil lístok na koncert Binga Crosbyho. Bol to pre neho veľký zážitok a po koncerte sa rozhodol, že chce byť spevákom. Začínal v skupine Hoboken Four, v roku 1937 vyhrali miestnu rozhlasovú súťaž talentov. Tá im otvorila cestu do lokálnych rozhlasových staníc. V júni 1939 ho počul spievať Harry James a angažoval ho do svojho orchestra v New Yorku.

Začiatky

Už mesiac nato nahral Frank Sinatra prvé skladby s týmto orchestrom. V roku 1940 v New Yorku presťahoval o pár ulíc ďalej, angažoval ho Tommy Dorsey. Jeho orchester bol v tej dobe najpopulárnejší v Spojených štátoch.

Frank Sinatra (úplne napravo) a Hoboken Four v roku 1935. Foto: Wikipedia

V roku 1941 sa prvýkrát dostal k filmu, do muzikálu Las Vegas Nights nahral skladbu I'll Never Smile Again. Pred kameru sa postavil o tri roky neskôr. V ankete hudobného časopisu Down Beat bol za rok 1942 prvý Dorseyov orchester a medzi spevákmi už prvý Frank Sinatra. V decembri 1942 sa objavil ako hosť v programe Bennyho Goodmana.

Bláznivá éra

V profesijnom živote Franka Sinatru prišla bláznivá éra, ktorej sa až po štvrťstoročí vyrovnala Beatlesmánia. Pri koncerte v slávnom New Yorskom divadle Paramount bola doprava v okolitých uliciach ochromená viac ako pol dňa. Koncom roku 1946 zakázala spoločnosť CBS osobám mladším ako 21 rokov vstup na živé rozhlasové koncerty Sinatru. Spevák už nepotreboval takéto prejavy, ktoré rušili ostatnú časť obecenstva.

