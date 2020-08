TASR

Dnes o 16:49 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Klein víťazom dvojhry na turnaji v Žiline i celkovým v sérii

Ako piaty nasadený zdolal v nedeľnom finále druhého hráča podujatia Filipa Horanského 6:4, 6:3.

Na archívnej snímke Lukáš Klein. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žilina 2. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Klein sa stal víťazom dvojhry na turnaji v Žiline. Ako piaty nasadený zdolal v nedeľnom finále druhého hráča podujatia Filipa Horanského 6:4, 6:3.

Pre Kleina je to už tretí titul z päťdielnej série Peugeot Tennis Tour, ktorá vyvrcholí koncom augusta v Prešove. Zverenec českého trénera Tomáša Krupu je už v predstihu jej víťazom.

Horanský bol v prvom sete blízko k jeho zisku, viedol 4:3 a mal výhodu servisu. Klein však vyrovnal a potom získal tri gemy za sebou.

V nedeľu si pripísal ďalších 20 bodov

„Vždy dobre začnem, v rozhodujúcich stavoch vždy poľavím a Lukáš ma za to vytrestal. V Piešťanoch to bolo to isté, teraz sa to zopakovalo. On je vo forme, nevyužiť takýto stav sa nevypláca, vzápätí si prehrám servis, stále je to isté dokola,“ povedal po zápase Horanský.

Klein zo štyroch turnajov vyhral dvojhru na úvodnom turnaji Bratislava Open i v Piešťanoch a na Privatbanka Open prehral až vo finále s Alexom Molčanom. V nedeľu si do celkového hodnotenia pripísal ďalších 20 bodov, okrem toho získal aj prémiu 3000 eur. Stal sa už istým víťazom série, pred druhým Molčanom má nedostižný náskok.

„S výkonom som spokojný, aj keď tam boli chyby. V Piešťanoch sme pred týždňom odohrali kvalitatívne lepší zápas, ale niekedy sa treba hre aj prispôsobiť. Ale celkovo to bolo v poriadku.“

Na záverečnom turnaji sa asi nepredstaví

Záverečný turnaj série PTT vyvrcholí v Prešove 28. augusta. Tam sa už však Klein pravdepodobne nepredstaví. „Som rád, že som vyhral toľko zápasov. Človek získava sebavedomie a hernú istotu. Dúfam, že mi to vydrží a pokúsim sa to pretaviť aj na oficiálnych turnajoch. Verím, že sa začnú, ak nie, potom sa v Prešove predstavím,“ uviedol Klein.

Dvadsaťdvaročný tenista si v nasledujúcich dňoch dopraje oddych: „Mal som to teraz nabité. Po tomto turnaji v Žiline si dám určite aj štyri, alebo päť dní oddychu.“

Do Prešova sa nechystá ani finalista zo Žiliny Filip Horanský, aj on chce štartovať na medzinárodných challengerových turnajoch. „Máme informácie, že 17. augusta sa začnú. V Prešove teda asi nebudem. Ale som rád. že sa hrali tieto zápasy série, je to iné ako tréningy. Bola to kvalitná príprava. Som rád, že som odohral veľa zápasov, som pripravený na sezónu.“

finále:

Lukáš Klein (SR-5) - Filip Horanský (SR-2) 6:4, 6:3