TASR

Dnes o 14:51 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sarri sľúbil iný Juventus v Lige majstrov, Conte očakáva v Interi zmeny

Futbalisti Juventusu Turín získali v talianskej Serii A svoj 36. titul napokon s náskokom jediného bodu.

Juventus sa stal deviatykrát v sérii talianskym majstrom. — Foto: TASR/AP

Turín 2. augusta (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín získali v talianskej Serii A svoj 36. titul napokon s náskokom jediného bodu.

Záver ročníka ich nezastihol v optimálnej forme, keď zo štyroch duelov trikrát prehrali a s AS Rím v poslednom kole v sobotu dokonca zaznamenali prvú domácu prehru od apríla 2018 (1:3).

Musia prenastaviť rozpoloženie

Víťazná séria „starej dámy“ sa tak na vlastnom trávniku skončila po 40 dueloch. „Po zápase s Laziom sme si zrejme mysleli, že naša práca je na konci. Je veľmi ťažké v takej situácii opäť získať sústredenie. Musíme prenastaviť naše mentálne a fyzické rozpoloženie,“ hľadal príčiny poklesu formy tréner Juventusu Maurizio Sarri v rozhovore pre Sky Sport Italia.

„Zebry“ ospravedlňuje hlavne fakt, že sa už pripravujú na odvetu osemfinále Ligy majstrov proti Lyonu, ktorá je na programe 7. augusta. Prvý zápas vyhral francúzsky tím 1:0. Obe mužstvá budú v zápase mať mimoriadne rozdielnu hernú prax, Lyon odohral od vypuknutia pandémie koronavírusu jediný súťažný duel.

Trochu strachu im môže urobiť dobre

„Je to anomália. Vôbec nevieme, kto je v akej forme a aký bude mať odlišný počet zápasov v nohách vplyv na tímy. Videl som Lyon hrať finále Ligového pohára proti PSG a ich hráči mali prekvapujúco dobrú kondíciu. Trocha strachu z neistoty pred duelom nám môže urobiť jedine dobre. Nepochybujte o tom, že do toho zápasu pôjdeme s úplne odlišným postojom, ako do nedávnych,“ vyhlásil Sarri.

Druhú priečku v lige si v priamom súboji s treťou Atalantou Bergamo zaistil Inter Miláno. Od 77. min k tomu prispel aj slovenský reprezentant Milan Škriniar. To, že „modročierni“ mali napokon od majstrovského Juventusu iba jednobodový odstup tréner Antonio Conte nijako nepreceňuje.

„Juventus získal deviate scudetto v sérii a opäť dokázal, že je jednoznačne silnejší. Neustále pracuje na tom, aby sa zlepšoval, zatiaľ čo ostatní iba plátajú diery,“ uznal kvality konkurenta pre DAZN.

Musia nastať zmeny

V rozhovore pre Sky Sport Italia Conte naznačil, že v Interi musia nastať zmeny. „Pozrel som si interview s Lucianom Spallettim z obdobia, keď sem v roku 2017 prišiel a uvedomil som si, že sa tu nič odvtedy nepodarilo zmeniť. Nemôžete sa učiť, keď robíte neustále tie isté chyby. Nemám rád ľudí, ktorí chcú iba naskočiť na rozbehnutý vagón a v Interi som ich stretol až priveľa. Musíme rásť a zlepšovať sa na všetkých frontoch, na ihrisku a aj v oblasti podpory vedenia klubu,“ vyhlásil Conte po svojej premiérovej sezóne na lavičke Milánčanov.

Inter teraz čakajú súboje v Európskej lige. V osemfinále nastúpi 5. augusta na neutrálnej pôde v Gelsenkirchene proti Getafe. Hrať sa bude na jeden zápas.