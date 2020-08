Toronto si vďaka Lowryho 33 bodom poradilo s LA Lakers

TASR

Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na nedeľu v NBA nad Los Angeles Lakers 107:92.

Hráč Toronto Raptors Serge Ibaka, archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Basketbalisti Toronta Raptors zvíťazili v noci na nedeľu v NBA nad Los Angeles Lakers 107:92.

Obhajcovia titulu nadviazali na štvorzápasovú víťaznú šnúru pred koronavírusovou prestávkou, k triumfu ich potiahol najmä Kyle Lowry s 33 bodmi a 14 doskokmi.

Výborný duel odohral T.J. Warren z Indany, ktorý pomohol k výhre nad Philadelphiou 127:121 s 53 bodmi. Súperovi nepomohlo ani 41 bodov a 21 doskokov Joela Embiida.

Zdolal ho jedenástykrát za sebou

Jediný kanadský tím v lige potvrdil, že to na „žltofialový“ klub z Los Angeles vie, zdolal ho jedenástykrát za sebou. Naposledy uspeli Lakers proti Torontu v novembri 2014. „Raptors urobili dobrú prácu pri zdvojovaní Anthonyho Davisa a LeBrona. Dali nám jasne najavo, že ak ich chceme zdolať, musia mieriť presne iní hráči. Mali sme mnoho otvorených striel, no nedávali sme ich,“ našiel príčiny prehry krídelník Lakers Kyle Kuzma.

Stredný rozohrávač Toronta Lowry po zápase odmietol prijať všetky zásluhy za úspech svojho tímu. „Máme mnoho hráčov, ktorí sa nemohli dočkať, keď budú opäť hrať a vyhrávať. Najmä ak je to proti Lakers, ktorí vedú Západnú konferenciu. Súťažný duch je u nás veľmi silný,“ povedal podľa TSN Lowry. Toronto je druhé na východe a má celkovo tretiu najlepšiu bilanciu v lige.

Uznali kvality protihráča

Výborný duel odohral T.J. Warren z Indany, ktorý pomohol 53 bodmi k výhre nad Philadelphiou 127:121. Súperovi nepomohlo ani 41 bodov a 21 doskokov Joela Embiida. Warren si vylepšil osobný bodový rekord hlavne vďaka tomu, že premenil deväť z dvanástich trojkových pokusov. „Bol vo forme, zaslúži si veľký kredit. My sme ho však pričasto bránili, akoby nič. Dávali sme mu veľa priestoru a on nás za to od úvodu trestal,“ uznal kvality protihráča krídelník Philadelphie Tobias Harris.

Los Angeles Clippers si poradili s New Orleansom 126:103, vďaka čomu sa ich tréner Doc Rivers posunul v historickej tabuľke na 11. miesto v počte víťazstiev pred legendu Bostonu Celtics Reda Auerbacha. Na svojom konte má 939 odkoučovaných úspešných zápasov. „Je to úžasné, ale on nie je z tých, ktorí by sa o niečo také zaujímali. Sústreďuje sa na hlavný cieľ, vyhrať titul. Nikdy nehovorí o sebe, všetko je u neho tímová záležitosť. Má u mňa veľký rešpekt,“ povedal o svojom trénerovi hviezdny Kawhi Leonard.

NBA - sumáre:

DENVER NUGGETS - MIAMI HEAT 105:125 (26:28, 31:28, 22:38, 26:31)

najviac bodov: Jokič a Grant po 19, Monte Morris 13 - Adebayo a Butler po 22, Olynyk 20

OKLAHOMA CITY THUNDER - UTAH JAZZ 110:94 (29:15, 37:27, 20:20, 24:32)

najviac bodov: Gilgeous-Alexander 19, Paul 18, Adams 16 (11 doskokov) - Mitchell 13, Conley 12, Clarkson 11

LOS ANGELES CLIPPERS - NEW ORLEANS PELICANS 126:103 (37:25, 40:20, 26:21, 23:37)

najviac bodov: George 28 (8 trojok), Leonard 24, R. Jackson 15 - Alexander-Walker 15, Ingram 14, Favors 12

INDIANA PACERS - PHILADELPHIA 76ERS 127:121 (35:29, 26:26, 20:32, 46:34)

najviac bodov: Warren 53 (9 trojok), A. Holiday (10 asistencií) a Oladipo po 15 - Embiid 41 (21 doskokov), T. Harris 30, Simmons 19 (13 doskokov)

TORONTO RAPTORS - LOS ANGELES LAKERS 107:92 (23:21, 18:23, 31:26, 35:22)

najviac bodov: Lowry 33 (14 doskokov, 5 trojok), Anunoby 23, Siakam 15 - James 20 (10 doskokov), Kuzma 16, Davis 14