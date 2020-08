TASR

Žilina Open: Horanský postúpil cez Líšku do finále

V súboji o titul sa v nedeľu stretne s víťazom zápasu Andrej Martin - Lukáš Klein.

Ilustračná fotografia. — Foto: Pixabay/nike159

Žilina 1. augusta (TASR) - Slovenský tenista Filip Horanský postúpil do finále na turnaji v Žiline. V sobotnom prvom semifinále zdolal Tomáša Líšku 6:4, 6:4. V súboji o titul sa v nedeľu stretne s víťazom zápasu Andrej Martin - Lukáš Klein.

Horanský nezačal duel dobre a postupne prehrával 2:4. Potom však prelomil podanie súpera a napokon otočil na 6:4. V druhej časti sa poučil a hneď v úvodnom geme brejkol Líšku. Za stavu 5:1 poľavil a nechal Líšku znížiť na 4:5. Horanský však nedopustil zbytočnú dramatizáciu a na dvakrát premenil mečbal.

„V prvom rade som rád, že som vyhral, nebolo to jednoduché. Na začiatku som bol trošku nervózny a neletelo mi to tak ako v predchádzajúcich zápasoch. Som rád, že som sa postupne rozohral. Škoda záver, tam som bol trochu nervózny, to by sa mi nemalo stávať. Ale som rád, že to dobre dopadlo,“ povedal Horanský na webe stz.sk.

muži - dvojhra - semifinále:

Filip Horanský (SR-3) - Tomáš Líška (SR-6) 6:4, 6:4