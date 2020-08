TASR

Dnes o 14:38 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Dallas nestačil na Houston: Harden nazbieral 49 bodov

Dallas vo svojej premiére po reštarte podľahol Houstonu 149:153 po predĺžení. Hlavnou hviezdou zápasu bol James Harden.

Na snímke James Harden. — Foto: TASR/AP

Orlando 1. augusta (TASR) - Najlepší tím basketbalovej NBA Milwaukee Bucks zvíťazil vo svojom úvodnom vystúpení po obnovení súťaže nad Bostonom Celtics 119:112. Klub z Wisconsinu si tak definitívne zabezpečil prvú priečku po základnej časti vo Východnej konferencií.

Pred prestávkou ťahali hráči Milwaukee trojzápasovú sériu prehier a po vyše štyroch mesiacoch ju tak mohli konečne ukončiť. Tón zápasu dvoch popredných tímov východu udali už v úvode, keď do stretnutia vstúpili šnúrou 17:2.

Skvelé mentálne nastavenie

„Nastúpili sme na duel so skvelým mentálnym nastavením. Ukázalo sa to najmä počas prvých piatich minút,“ povedal podľa AP pivot Bucks Brook Lopez. Najlepším strelcom zápasu bol tradičný ťahúň lídra ligy Jannis Antetokunmpo, ktorý si pripísal double double 36 bodov a 15 doskokov.

V dôležitom súboji mužstiev na hranici postupu do play off v Západnej konferencii zdolali po veľkej dráme hráči deviateho Portlandu ôsmy Memphis 140:135 po predĺžení. Najviac bodov nazbieral C.J. McCollum, ktorý dosiahol na 33 bodov aj vďaka dvom trojkám v predĺžení. „Každému bolo jasné, aký dôležitý zápas to bude. Hral sa basketbal na úrovni play off. Sme pod veľkým tlakom a nesmieme sa báť pod ním hrať,“ vyhlásil tréner Portlandu Terry Stotts, ktorý sa snaží klub z Oregonu priviesť do siedmeho play off v rade. Portland má na deviatej priečke odstup od Memphisu aktuálne dva a pol stretnutia.

Jeho výkon je o to cennejší

Finalista predchádzajúceho ročníka v Západnej konferencii pred pauzou prežíval najmä vďaka zraneniam pivotov smolnú sezónu. Jusuf Nurkič sa však stihol medzičasom vyzdravieť a vo svojom prvom stretnutí v sezóne zaznamenal 18 bodov, 9 doskokov a kariérne maximum 6 blokov. Jeho výkon je o to cennejší, že ho dosiahol v zlom psychickom rozpoložení, keďže jeho stará mama bojuje s koronavírusom a je v kóme.

„Je to pre neho ťažká situácia, je veľmi ďaleko od rodiny. Jeho srdce je niekde inde, ale telo je tu. Zaslúži si uznanie za to, ako bojoval,“ povzbudil dlháňa z Bosny a Hercegoviny C.J. McCollum.

Basketbalisti Orlanda Magic zvíťazili v piatkovom stretnutí NBA nad Brooklynom Nets 128:118. Pod víťazstvo Magic sa podpísali najmä Evan Mehdi Fournier a Nikola Vučevič, ktorí nastrieľali 24 a 22 bodov.

Dallas vo svojej premiére po reštarte podľahol Houstonu 149:153 po predĺžení. Hlavnou hviezdou zápasu bol James Harden, ktorý pomohol Rockets 49 bodmi, 9 doskokmi a 8 asistenciami. Luka Dončič v drese Mavericks dosiahol triple double za 28 bodov, 13 doskokov a 10 asistencií. Najproduktívnejším hráčom jeho tímu bol však Kristaps Porziňgis s 39 bodmi a 16 doskokmi.

NBA bola prerušená od 12. marca po vypuknutí pandémie koronavírusu. Všetky zápasy sa po reštarte súťaže hrajú pred prázdnym hľadiskom v uzavretom komplexe v Orlande na Floride.

NBA - výsledok:

Portland - Memphis 140:135 pp, Washington - Phoenix 112:125, Milwaukee - Boston 119:112, San Antonio - Sacramento 129:120, Dallas - Houston 149:153 pp, Brooklyn - Orlando 118:128