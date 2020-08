TASR

Perugie Calcio musí o záchranu v Serie B bojovať v baráži

V stretnutí záverečného 38. kola Serie B prehrali na pôde Benátok 1:3.

Rím 31. júla (TASR) - Futbalisti Perugie Calcio budú ešte bojovať o záchranu v druhej najvyššej talianskej súťaži. V stretnutí záverečného 38. kola Serie B prehrali na pôde Benátok 1:3 a v konečnej tabuľke klesli na šestnástu pozíciu, ktorá znamená účasť v baráži.

Slovenský obranca Norbert Gyömbér chýbal v zápasovej nominácii Perugie. Tá sa v baráži stretne so sedemnástou Pescarou. V piatok 7. augusta nastúpi na ihrisku súpera, domácu odvetu absolvuje o týždeň neskôr.

Priamy postup do Serie A si vybojovali Benevento a Crotone, o tretiu miestenku medzi taliansku elitu si v play off zahrajú tímy na tretej až ôsmej priečke: Spezia, Pordenone, Cittadella, Chievo Verona, Empoli a Frosinone. Do tretej ligy už zostúpili Trapani, Juve Stabia a Livorno.