TASR

Dnes o 13:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Belgická futbalová liga s 18 klubmi: Súd rozhodol o účasti Waaslandu-Beveren

Vedenie Beverenu sa obrátilo na súd s tým, že ak by sa sezóna dohrala riadne, mohol mať klub nádej na záchranu.

archívna snímka. — Foto: TASR/AP

Brusel 31. júla (TASR) - Najvyššia belgická futbalová súťaž bude mať v nasledujúcich dvoch sezónach osemnásť účastníkov. Po rozhodnutí tamojšieho súdu bude v lige pôsobiť aj Waasland-Beveren, ktorý z nej vypadol v máji po tom, ako ročník predčasne ukončili pre pandémiu koronavírusu.

Vedenie Beverenu sa obrátilo na súd s tým, že ak by sa sezóna dohrala riadne, mohol mať klub nádej na záchranu.

Liga dostala súdny rozkaz, aby Beveren hral opäť v najvyššej súťaži. V opačnom prípade by musela by platiť pokutu 2,5 milióna eur za každý zápas bez Beverenu. Od budúceho víkendu sa sezóna v Belgicku mala začať so 17 tímami vrátane víťaza baráže medzi Leuvenom a Beerschotom, ktorá je na programe cez víkend. Informovala o tom agentúra AP.