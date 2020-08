Dominika Pacigová

Dnes o 17:19 čítanie na 4 minúty 0 zdieľaní Mladé lekárky zaplavili internet fotkami v bikinách. Pobúrila ich štúdia hodnotiaca nevhodné správanie

Autori štúdie označili provokatívne pózovanie v bikinách za nevhodné. Čelili veľkej kritike zo strany lekárov, ale aj verejnosti.

Poukazujú na to, že je úplne jedno, čo nosia vo voľnom čase. — Foto: instagram.com - giannacarlos

NEW YORK 2. augusta - Mladé lekárky publikujú fotky v plavkách s hashtagom #Medbikini. Reagujú tak na článok, ktorý bol uverejnený v žurnále Journal of Vascular Surgery, pričom autori štúdie poukazujú na potenciálne neprofesionálne príspevky na sociálnych sieťach. Žurnál čelil obrovskej kritike zo strany verejnosti a nakoniec článok stiahol, informuje portál CNN.

Štúdia, ktorá pobúrila mnohých

Štúdia bola prvýkrát publikovaná v decembri 2019, no dostala sa až do augustového vydania žurnálu. Autori hodnotili účty 480 mladých cievnych chirurgov, pričom ich cieľom bolo zistiť, či príspevky mladých ľudí na sociálnych sieťach možno označiť za očividne neprofesionálne alebo potenciálne neprofesionálne.

Článok vyvolal obrovský rozruch a pobúril viaceré lekárky, keďže autori štúdie označili za nevhodné správanie nosenie provokatívnych halloweenských kostýmov, držanie alebo konzumáciu alkoholu či provokatívne pózovanie v plavkách, uvádza portál Bored Panda.

Mladé lekárky reagujú

Lekárky sa ihneď zmobilizovali a začali publikovať fotky s hashtagom #Medbikini. Poukazujú pritom na to, že štúdia je sexistická a je úplne jedno, čo nosia vo voľnom čase. Stále však dokážu podať pomocnú ruku pacientom. „Lekárky môžu nosiť to, čo chcú, či už ide o bikiny, alebo šaty. To nemení však to, ako vieme poskytnúť zdravotnú starostlivosť. Vo voľnom čase môžeme nosiť čokoľvek, čo chceme a stále vám vieme zachrániť život,“ napísala lekárka, ktorá zachránila život pacientovi na pláži na Instagrame.

Pridali sa aj ďalšie mladé cievne chirurgičky. „Ak sú bikiny nevhodné, sú pánske plavky o čosi lepšie?“ pýta sa ďalšia lekárka na sociálnej sieti.

Reakcie sa šírili rýchlosťou svetla. „Žena môže byť inteligentná, a zároveň sexy. Môže byť zábavná a pracovitá. Môže nosiť to, čo chce. Môže byť kýmkoľvek, kým chce,“ pridala sa lekárka Audrey Sue Cruz.

Ospravedlnili sa

Jeden z autorov, ako aj samotný žurnál, sa ospravedlnili a oznámili, že článok s názvom „Prevalencia neprofesionálneho obsahu na sociálnych médiách medzi mladými cievnymi chirurgami“ stiahnu.