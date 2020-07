Cardiff sa postaral o drámu, no Fulham aj s Rodákom postúpil do Wembley

TASR

Hráč Fulhamu Ryan Babel (uprostred) oslavuje so spoluhráčmi gól. — Foto: TASR/AP

Londýn 31. júla (TASR) - Futbalisti Fulhamu si zahrajú rozhodujúci duel o postup do Premier League. Londýnsky klub v zostave so slovenským brankárom Marekom Rodákom prešiel cez Cardiff City, ktorému síce vo štvrtok podľahol 1:2 v domácej odvete semifinále vyraďovacej časti The Championship, no po víťazstve 2:0 v prvom meraní síl tento výsledok stačil „chalupárom“ na postup.

Cardiff vo štvrtok znížil náskok svojho súpera v dvojzápase už v 8. minúte, keď sa slovenský brankár nechal odstaviť protihráčmi v malom vápne a po rohovom kope ani neskákal po lopte, ktorú poslal hlavou do siete stopér Curtis Nelson. „Dnes to bolo náročné, Cardiff to pre nás spravil mimoriadne ťažké. Prišiel sem ako zranené zviera, ktoré nemá čo stratiť,“ povedal po zápase tréner Fulhamu Scott Parker podľa oficiálnej stránky klubu.

Fulham odpovedal na inkasovaný zásah bleskovo. Už o minútu vyrovnal reprezentant Demokratickej republiky Kongo Neeskens Kebano. „Sú isté zápasy, ktoré nemajú nič spoločné s taktikou, ani technikou. Všetko je to o mentálnom nastavení. Náš vyrovnávajúci gól bol ukážkou práve takejto chvíle,“ žiaril spokojnosťou Parker.

Tesne po prestávke hráči z Walesu opäť zdramatizovali duel. Po dlhom aute do šestnástky sa dostal do šance Nathaniel Mendez-Laing, no Rodák reflexívne jednou rukou najprv gólu zabránil. Lopta sa však odrazila k striedajúcemu útočníkovi Leeovi Tomlinovi, ktorý nezaváhal. „V prvom polčase súper skóroval, no kvalita bola na našej strane. Duel sme mali pod kontrolou. Druhý polčas bol úplne odlišný. Museli sme urobiť, čo sa dalo, aby sme zvíťazili. Dostali sme sa cez to a sme vo finále,“ tešil sa kouč štvrtého tímu po základnej časti sezóny.

Fulham nastúpi vo finále v západolondýnskom derby proti Brentfordu na štadióne Wembley v utorok 4. augusta o 20.45 SELČ. Ak uspeje, vráti sa do Premier League po roku. Brentford sa naposledy v najvyššej anglickej súťaži predstavil v prvej sezóne po II. svetovej vojne (1946/47).